Lo mejor de la Ronda de Chistes con Jochy y Nelfa

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Ronda de chistes en el programa dominicano Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Nelfa Núñez.

Este video presenta un segmento divertido de ronda de chistes en el programa dominicano Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Nelfa Núñez.

Durante la transmisión, los presentadores y sus invitados comparten varios chistes y anécdotas humorísticas en un ambiente relajado y alegre.

Los participantes intercambian chistes sobre diversos temas, incluyendo situaciones cotidianas, juegos de palabras y cuentos cortos sobre personajes diversos, como un ortopeda distraído y una broma sobre Pinocho.

Jochy Santos dirige la dinámica, interactuando con Nelfa y otros invitados, como Adriana, fomentando las risas en todo el set. Se destaca un momento donde discuten sobre el origen del «chupacabra».

Ronda de chistes en el programa dominicano Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Nelfa Núñez.

Este video presenta un segmento divertido de ronda de chistes en el programa dominicano Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Nelfa Núñez.

Durante la transmisión, los presentadores y sus invitados comparten varios chistes y anécdotas humorísticas en un ambiente relajado y alegre.

Los participantes intercambian chistes sobre diversos temas, incluyendo situaciones cotidianas, juegos de palabras y cuentos cortos sobre personajes diversos, como un ortopeda distraído y una broma sobre Pinocho.

Jochy Santos dirige la dinámica, interactuando con Nelfa y otros invitados, como Adriana, fomentando las risas en todo el set. Se destaca un momento donde discuten sobre el origen del «chupacabra».

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