Lo mejor de la Ronda de Chistes con Jochy y Nelfa

Ronda de chistes en el programa dominicano Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Nelfa Núñez.

Este video presenta un segmento divertido de ronda de chistes en el programa dominicano Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos y Nelfa Núñez.

Durante la transmisión, los presentadores y sus invitados comparten varios chistes y anécdotas humorísticas en un ambiente relajado y alegre.

Los participantes intercambian chistes sobre diversos temas, incluyendo situaciones cotidianas, juegos de palabras y cuentos cortos sobre personajes diversos, como un ortopeda distraído y una broma sobre Pinocho.

Jochy Santos dirige la dinámica, interactuando con Nelfa y otros invitados, como Adriana, fomentando las risas en todo el set. Se destaca un momento donde discuten sobre el origen del «chupacabra».