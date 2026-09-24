Estados Unidos mantiene el invicto y vence 3-1 a RD en el Final Six

Estados Unidos sigue invicto en el Final Six 2026 tras vencer 3-1 a República Dominicana, destacando su sólido ataque y bloqueo. Las Reinas del Caribe buscarán.

Por Noticias SIN

Zinacantepec, México.– Estados Unidos mantuvo su invicto en el Torneo Norceca Final Six 2026 al derrotar este miércoles 3-1 a República Dominicana, con parciales de 25-19, 25-20, 23-25 y 27-25.

Récords tras la tercera jornada

Con el triunfo, el conjunto estadounidense colocó su récord en 3-0, mientras que las Reinas del Caribe quedaron con marca de 1-2 en la competencia.

Estados Unidos dominó los dos primeros sets, apoyado en un ataque efectivo, una defensa sólida y un bloqueo que complicó el juego ofensivo de las dominicanas.

La reacción dominicana en el cierre

República Dominicana reaccionó en el tercer parcial y logró descontar gracias a la ofensiva de Yanlis Feliz, Flormarie Heredia Colón y Florangel Terrero, además de varios bloqueos que permitieron a las caribeñas imponerse 25-23.

En el cuarto set, Estados Unidos llegó a dominar 19-15, pero las dominicanas protagonizaron una reacción que llevó el marcador hasta el empate 23-23.

Yanlis Feliz encabezó la ofensiva con fuertes remates por las esquinas, mientras Cándida Arias aportó por el centro y Yaneiris Rodríguez tuvo intervenciones importantes en la defensa.

Con el partido igualado, ambos equipos intercambiaron puntos hasta que Estados Unidos consiguió los dos últimos tantos mediante su bloqueo para cerrar el set 27-25 y quedarse con la victoria.

Las Reinas del Caribe volverán a la cancha este jueves 24 de septiembre para enfrentar a Puerto Rico a las 8:00 de la noche, hora dominicana, en busca de su segunda victoria del torneo.