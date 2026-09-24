Día de Nuestra Señora de las Mercedes: Fe y tradición en RD

Celebramos el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona espiritual de la República Dominicana. Conoce su historia, santuarios y devoción popular.

Cada 24 de septiembre, la República Dominicana se une en un profundo abrazo de fe para conmemorar el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, la madre espiritual y patrona del pueblo dominicano. Esta festividad religiosa, que es día de júbilo nacional, convoca a miles de feligreses a llenar los templos y santuarios del país, destacándose de manera especial las peregrinaciones hacia el histórico Santo Cerro en la provincia de La Vega.

La fecha trasciende el plano estrictamente litúrgico para convertirse en un pilar de la identidad cultural y la memoria histórica de la nación, donde generaciones de dominicanos renuevan sus promesas de devoción.

Claves de la festividad y su arraigo histórico

¿Quién es y qué se conmemora?: Se venera a la Virgen de las Mercedes como advocación mariana proclamada protectora espiritual de la República Dominicana, una tradición que data de la época colonial española.

Se venera a la Virgen de las Mercedes como advocación mariana proclamada protectora espiritual de la República Dominicana, una tradición que data de la época colonial española. ¿Cómo se celebra?: Con misas solemnes, procesiones multitudinarias y la tradicional visita de peregrinos al Santo Cerro, muchos de ellos cumpliendo mandas a pie como muestra de fe y agradecimiento.

Con misas solemnes, procesiones multitudinarias y la tradicional visita de peregrinos al Santo Cerro, muchos de ellos cumpliendo mandas a pie como muestra de fe y agradecimiento. ¿Dónde se vive con mayor intensidad?: En el Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro (La Vega), así como en parroquias de todo el territorio nacional dedicadas a su advocación.

En el Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro (La Vega), así como en parroquias de todo el territorio nacional dedicadas a su advocación. ¿Por qué es fundamental para los dominicanos?: Porque su figura ha acompañado espiritualmente al pueblo desde los momentos más complejos de la historia patria, convirtiéndose en símbolo de esperanza, consuelo y unidad nacional.

«La Virgen de las Mercedes es el refugio espiritual de nuestra gente; en su regazo encontramos la paz y la fortaleza para seguir construyendo una mejor nación,» expresaron autoridades eclesiásticas durante los cultos centrales de la fecha.

En este 24 de septiembre, el fervor religioso reafirma que la devoción mariana sigue más viva que nunca, guiando el caminar del pueblo dominicano en cada etapa de su historia.