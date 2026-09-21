Conmoción en el mundo del deporte: a los 36 años, murió una estrella del ciclismo tras chocar con un ciervo

El ciclista alemán Max Riese, figura del ultra-ciclismo, murió a los 36 años tras chocar con un ciervo en Austria. Su legado conmociona al deporte.

Por Noticias SIN

Austria-. El ciclista alemán Max Riese, una de las figuras más reconocidas del ultraciclismo mundial, murió a los 36 años tras colisionar con un ciervo durante una bajada a alta velocidad cerca de Salzburgo, en Austria, donde residía.

La violencia del impacto fue tal que su bicicleta quedó destrozada. Una conductora que pasaba por el lugar lo encontró gravemente herido a un costado del camino y llamó a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde para salvarle la vida.

De acuerdo con testimonios de la Policía y allegados del deportista, el animal cruzó la ruta en el momento en que Riese descendía a gran velocidad. Entre las pruebas que confirmaron la hipótesis del impacto con el animal se hallaron pelos del ciervo adheridos al maillot del ciclista.

Impacto fatal en una bajada en Austria

La noticia sacudió al mundo del ciclismo de ultraresistencia, disciplina que Riese había contribuido a popularizar con sus hazañas y con la comunidad que construyó a su alrededor. GravGrav, la organización que él mismo había fundado para promover el ciclismo de ultraendurance en gravel y montaña, comunicó oficialmente su muerte.

Trayectoria clave en el ultraciclismo

Su nombre había cobrado especial relevancia el año anterior, cuando estableció un récord mundial en la modalidad conocida como “Triple Everesting”: subir y bajar una misma cuesta en bicicleta hasta acumular 26.544 metros de desnivel positivo, equivalente a tres veces la altura del monte Everest.

Riese, de origen alemán y radicado en Austria, también había participado en el Tour Divide, considerada una de las principales pruebas de ultra-bikepacking, en la que obtuvo el cuarto puesto.

Tras conocerse su muerte, la comunidad del ciclismo de ultraresistencia expresó mensajes de pesar y reconocimiento por la trayectoria del deportista y por el trabajo que realizó para conectar a ciclistas alrededor del esfuerzo, la exploración y la aventura.

La organización GravGrav cerró su comunicado con un mensaje en homenaje al ciclista: “Sigamos montando, explorando, uniendo a la gente y manteniendo viva la comunidad que tanto le importaba a Max”.