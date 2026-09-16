Tips sencillos para cuidar la capa de ozono desde casa

Descubre consejos prácticos y sencillos para cuidar la capa de ozono desde el hogar y contribuir a la protección del medio ambiente y el planeta.

Proteger el planeta y salvaguardar la capa de ozono no es una tarea exclusiva de los grandes acuerdos internacionales o de las políticas industriales. Cada ciudadano, desde la comodidad de su hogar, puede implementar hábitos cotidianos que reduzcan la emisión de sustancias nocivas y contribuyan de manera directa a la preservación de nuestra atmósfera.

Adoptar prácticas sostenibles en la rutina diaria es una forma efectiva de ser parte de la solución frente a los desafíos ambientales actuales.

Pequeñas acciones, gran impacto: Tips sencillos para cuidar la capa de ozono desde el hogar

Consejos prácticos para aplicar en casa

Revisar los electrodomésticos antiguos

Revisar los electrodomésticos antiguos: Asegúrate de que los aires acondicionados y refrigeradores reciban un mantenimiento adecuado y evita la fuga de gases refrigerantes obsoletos (como los clorofluorocarbonos), optando por alternativas ecológicas cuando sea necesario renovarlos.

Revisar los electrodomésticos antiguos

Limitar el uso de aerosoles: Prefiere productos de limpieza, desodorantes y pinturas que cuenten con certificaciones ecológicas y especifiquen que están libres de compuestos dañinos para la capa de ozono.

Limitar el uso de aerosoles

Reducir el consumo de energía: Apagar las luces que no se utilicen, desconectar aparatos en modo de espera y optimizar el uso del aire acondicionado disminuye la quema de combustibles fósiles en las plantas eléctricas.

Promover el transporte sostenible

Promover el transporte sostenible: Optar por caminar, usar la bicicleta o compartir vehículos para trayectos cortos reduce significativamente la huella de carbono y la contaminación atmosférica global.

Cuidar el cielo que nos protege comienza en casa. Con pequeños cambios de conciencia, garantizamos un futuro más seguro y saludable para las próximas generaciones.