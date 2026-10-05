Bravos vencen 3-2 a Dodgers e igualan la Serie Divisional

Bravos de Atlanta vencen 3-2 a Dodgers, igualando la Serie Divisional. Michael Harris II fue clave con un triple y carrera en la quinta entrada

Por Noticias SIN

Redacción internacional. – Michael Harris II fue clave con un triple y una carrera anotada en la quinta entrada para que los Bravos de Atlanta derrotaran 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles la noche del domingo e igualaran 1-1 la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Harris anotó la carrera de la ventaja tras un lanzamiento descontrolado del relevista Kris Bubic y posteriormente conectó un doble productor en la séptima entrada que amplió la diferencia a 3-1.

El jardinero de Atlanta también había pegado un sencillo en el tercer episodio y terminó a un jonrón de completar el ciclo.

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Los Dodgers reaccionaron en la novena entrada con un cuadrangular de Max Muncy, que redujo la ventaja a 3-2. Sin embargo, el cerrador dominicano Raisel Iglesias consiguió el último out y se apuntó su segundo salvamento de la postemporada.

Bullpen de Atlanta frena a los Dodgers

Después de que Mookie Betts recibiera boleto y Shohei Ohtani conectara un sencillo para iniciar la quinta entrada, el relevo de Atlanta retiró de manera consecutiva a los siguientes 14 bateadores de Los Ángeles.

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Ohtani terminó de 1-4 con dos ponches y tuvo poca incidencia ofensiva por segundo partido consecutivo.

Los Dodgers dejaron siete corredores en circulación durante las primeras cinco entradas y no lograron aprovechar varias oportunidades ofensivas.

Snell trabaja con dificultades

El abridor de Los Ángeles, Blake Snell, salió luego de 3.2 entradas en las que permitió una carrera y tres hits. Otorgó cinco boletos, ponchó a cinco bateadores y necesitó 90 lanzamientos, de los cuales 47 fueron strikes.

Los Bravos tomaron ventaja 1-0 en la primera entrada con un sencillo de Mauricio Dubón que permitió anotar a Ronald Acuña Jr.

Freddie Freeman igualó el marcador 1-1 en el cuarto episodio con un jonrón solitario ante Grant Holmes, enfrentando a su antiguo equipo por primera vez en la postemporada.

Atlanta utilizó a Ray Kerr como abridor y decidió darle descanso adicional a Chris Sale, quien está programado para iniciar el Juego 3.