Alicia Ortega presenta “Cambio de calificación” en El Informe

Alicia Ortega detalla el cambio de calificación jurídica en el caso del colapso del establecimiento Jet Set

Este video de El Informe con Alicia Ortega detalla el cambio de calificación jurídica en el caso del colapso del establecimiento Jet Set.

Cambio de cargo: El tribunal decidió elevar la calificación de homicidio involuntario a homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual .

El tribunal decidió elevar la calificación de a bajo la figura del . Implicaciones legales: Este cambio reinicia el proceso judicial desde cero y aumenta significativamente las posibles penas para los hermanos Espayat, quienes podrían enfrentar hasta 20 años de prisión en lugar de una condena de entre 3 meses y 2 años.

Este cambio reinicia el proceso judicial desde cero y aumenta significativamente las posibles penas para los hermanos Espayat, quienes podrían enfrentar hasta en lugar de una condena de entre 3 meses y 2 años. Razonamiento del juez: El magistrado Franny González Castillo argumentó que los imputados tenían conocimiento previo del peligro, ya que recibieron advertencias documentadas sobre el deterioro del techo y decidieron mantener el centro en funcionamiento.

El magistrado Franny González Castillo argumentó que los imputados tenían conocimiento previo del peligro, ya que recibieron advertencias documentadas sobre el deterioro del techo y decidieron mantener el centro en funcionamiento. Reacciones: Los familiares de las víctimas consideran la decisión un avance en la búsqueda de justicia, aunque algunos juristas, como Cándido Simón, cuestionan la base legal de este cambio y sostienen que no resistiría un juicio constitucional.

El caso ha sido declinado a un tribunal colegiado para continuar con el juicio bajo esta nueva acusación.