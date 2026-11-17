Licey anunció sus abridores para cinco juegos mientras busca afianzarse segundo en la tabla de Lidom.

Por Noticias SIN

Santo Domingo. – Los Tigres del Licey definieron su rotación de lanzadores abridores para los próximos cinco encuentros de la serie regular correspondiente a la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), en la que el conjunto azul ocupa la segunda posición con marca de 14-10.

El veterano derecho estadounidense Mike Clevinger (0-0, 3.00) será el encargado de iniciar la semana este martes 17 de noviembre, cuando los Tigres visiten a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, a partir de las 7:30 de la noche.

Clevinger viene de realizar su debut en el circuito invernal, mostrando control en la zona con un WHIP de 1.00.

Medina y Gutiérrez completan la secuencia

Para el miércoles 18, de regreso al estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:30 p. m., subirá al montículo el derecho Adonis Medina (1-3) para medirse a las Águilas Cibaeñas. Medina realizará su sexta apertura del campeonato, acumulando 20.1 entradas lanzadas en las que apenas ha concedido dos bases por bolas frente a 18 ponches.

Tras la jornada libre del jueves, el derecho cubano Vladimir Gutiérrez (1-1, 3.47) tomará la pelota el viernes 20 de noviembre en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana, donde los azules enfrentarán a los Toros del Este desde las 7:30 de la noche.

Gutiérrez llega a su sexta presentación liderando la liga en ponches propinados con un total de 24 abanicados.

Abreu y Gil cierran la rotación

El sábado 21, el también diestro Albert Abreu (2-0, 1.71) abrirá el segundo duelo consecutivo ante los Toros del Este, esta vez en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 5:00 de la tarde.

Abreu atraviesa un gran momento en la lomita tras acreditarse su segunda victoria de la campaña en San Francisco de Macorís, exhibiendo un destacado WHIP de 0.86 y 21 ponches en 21.0 episodios de labor.

Finalmente, el derecho Luis Gil (0-1, 1.42) cerrará la rotación semanal el domingo 22 de noviembre a las 5:00 p. m., cuando los Tigres reciban a los Leones del Escogido en el coloso del Ensanche La Fe. Gil suma cinco aperturas en el torneo con apenas siete imparables y dos carreras limpias permitidas en 12.2 entradas.

Con este cuerpo de abridores, la tropa dirigida por el mánager Gilbert Gómez buscará consolidar su posición en la parte alta de la tabla en ruta hacia la conquista de la corona nacional número 25 para la franquicia.