Alicia Ortega presenta “Nuevas revelaciones”: Caso SeNaSa 2.0

Este informe presenta nuevas revelaciones sobre el caso SeNaSa 2.0, una red de corrupción que defraudó al Seguro Nacional de Salud

Este informe de Alicia Ortega presenta nuevas revelaciones sobre el caso SeNaSa 2.0, una red de corrupción que defraudó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en la República Dominicana mediante la falsificación de procedimientos médicos y el robo de identidad de afiliados.

La Estructura Criminal: El Ministerio Público señala a una estructura de 26 personas, incluidos 22 médicos, que utilizaban códigos de prestadores de salud para facturar millones de pesos por consultas y cirugías nunca realizadas.

El Ministerio Público señala a una estructura de 26 personas, incluidos 22 médicos, que utilizaban códigos de prestadores de salud para facturar millones de pesos por consultas y cirugías nunca realizadas. Impacto en los Afiliados: El programa entrevista a varios ciudadanos cuyas identidades fueron suplantadas. Muchos denuncian que se facturaron procedimientos incompatibles con su sexo o anatomía (como cirugías ginecológicas en hombres o cirugías de rodilla en personas sanas) y que las firmas en los formularios eran falsas.

El programa entrevista a varios ciudadanos cuyas identidades fueron suplantadas. Muchos denuncian que se facturaron procedimientos incompatibles con su sexo o anatomía (como cirugías ginecológicas en hombres o cirugías de rodilla en personas sanas) y que las firmas en los formularios eran falsas. Medidas Judiciales: Un tribunal impuso diversas medidas de coerción, incluyendo 18 meses de prisión preventiva para varios imputados, mientras que otros médicos han buscado negociar acuerdos con el Ministerio Público, como el criterio de oportunidad o el juicio abreviado, para reducir posibles penas a cambio de información.

Un tribunal impuso diversas medidas de coerción, incluyendo 18 meses de prisión preventiva para varios imputados, mientras que otros médicos han buscado negociar acuerdos con el Ministerio Público, como el criterio de oportunidad o el juicio abreviado, para reducir posibles penas a cambio de información. Conexiones Financieras: Se detalla cómo los médicos involucrados transferían porcentajes de los pagos fraudulentos a funcionarios de SeNaSa y sus familiares, utilizando cuentas bancarias para el blanqueo de activos.

La investigación continúa abierta y las autoridades advierten que los médicos que prestan o venden sus códigos de prestador se exponen a procesos penales graves.