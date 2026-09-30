Memoria y gratitud: ¿Por qué conmemoramos a San Jerónimo?

Descubre por qué hoy, 30 de septiembre, se conmemora a San Jerónimo y se celebra el Día Internacional de la Traducción por su gran legado bíblico.
El 30 de septiembre no es una fecha elegida al azar en el calendario litúrgico y cultural; marca exactamente el aniversario luctuoso de San Jerónimo, quien falleció en Belén en el año 420 d. C. A lo largo de los siglos, la figura de este insigne erudito ha trascendido los muros de la Iglesia católica para convertirse en un referente universal de la transmisión del saber y de la palabra escrita.
La conmemoración de hoy une la devoción espiritual con el reconocimiento a una de las labores más complejas y necesarias para la humanidad: tender puentes entre diferentes lenguas y culturas.
Razones fundamentales de esta conmemoración
- El aniversario de su fallecimiento: La Iglesia fijó el 30 de septiembre para honrar la memoria de San Jerónimo, recordando el día en que culminó su vida terrenal tras una existencia entregada al estudio, la traducción y la ascesis en Tierra Santa.
- Su contribución monumental con la Vulgata: Hoy se celebra especialmente su mayor hazaña histórica: haber traducido la Biblia completa al latín (la Vulgata) a partir de los textos originales en hebreo y arameo, democratizando el acceso a las Escrituras en el mundo occidental de su época.
- El origen del Día Internacional de la Traducción: En honor a su patronazgo sobre los traductores, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Federación Internacional de Traductores oficializaron esta fecha para visibilizar y aplaudir la labor de quienes facilitan la comunicación intercultural global.
«Traducir no es solo cambiar palabras de un idioma a otro, sino preservar la esencia y el mensaje del conocimiento humano a través del tiempo y las fronteras,» recuerdan lingüistas y traductores en esta jornada.
Conmemorar este día nos invita a valorar tanto el legado espiritual e intelectual de San Jerónimo como la importancia vital de la traducción como pilar de la paz, el entendimiento mutuo y la diversidad cultural en el mundo moderno.