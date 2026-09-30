Memoria y gratitud: ¿Por qué conmemoramos a San Jerónimo?

Descubre por qué hoy, 30 de septiembre, se conmemora a San Jerónimo y se celebra el Día Internacional de la Traducción por su gran legado bíblico.

El 30 de septiembre no es una fecha elegida al azar en el calendario litúrgico y cultural; marca exactamente el aniversario luctuoso de San Jerónimo, quien falleció en Belén en el año 420 d. C. A lo largo de los siglos, la figura de este insigne erudito ha trascendido los muros de la Iglesia católica para convertirse en un referente universal de la transmisión del saber y de la palabra escrita.

La conmemoración de hoy une la devoción espiritual con el reconocimiento a una de las labores más complejas y necesarias para la humanidad: tender puentes entre diferentes lenguas y culturas.

Razones fundamentales de esta conmemoración

El aniversario de su fallecimiento: La Iglesia fijó el 30 de septiembre para honrar la memoria de San Jerónimo, recordando el día en que culminó su vida terrenal tras una existencia entregada al estudio, la traducción y la ascesis en Tierra Santa.

La Iglesia fijó el 30 de septiembre para honrar la memoria de San Jerónimo, recordando el día en que culminó su vida terrenal tras una existencia entregada al estudio, la traducción y la ascesis en Tierra Santa. Su contribución monumental con la Vulgata: Hoy se celebra especialmente su mayor hazaña histórica: haber traducido la Biblia completa al latín (la Vulgata) a partir de los textos originales en hebreo y arameo, democratizando el acceso a las Escrituras en el mundo occidental de su época.

Hoy se celebra especialmente su mayor hazaña histórica: haber traducido la Biblia completa al latín (la Vulgata) a partir de los textos originales en hebreo y arameo, democratizando el acceso a las Escrituras en el mundo occidental de su época. El origen del Día Internacional de la Traducción: En honor a su patronazgo sobre los traductores, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Federación Internacional de Traductores oficializaron esta fecha para visibilizar y aplaudir la labor de quienes facilitan la comunicación intercultural global.

«Traducir no es solo cambiar palabras de un idioma a otro, sino preservar la esencia y el mensaje del conocimiento humano a través del tiempo y las fronteras,» recuerdan lingüistas y traductores en esta jornada.

Conmemorar este día nos invita a valorar tanto el legado espiritual e intelectual de San Jerónimo como la importancia vital de la traducción como pilar de la paz, el entendimiento mutuo y la diversidad cultural en el mundo moderno.