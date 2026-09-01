Alicia Ortega presenta “Prófugos que burlaron la justicia”

Alicia Ortega presenta un desglose detallado sobre prófugos de la justicia que permanecen en la lista de la Interpol

Este informe de la periodista Alicia Ortega presenta un desglose detallado sobre prófugos de la justicia que permanecen en la lista de la Interpol, destacando casos de alta relevancia en la República Dominicana.

Caso Quirinito (Pedro Alejandro Castillo Paniagua): El eje central es este caso que, desde octubre de 2017, se convirtió en un símbolo de audacia tras el fingimiento de su muerte para evadir una condena de 30 años por homicidio. A pesar de las investigaciones, su paradero sigue siendo un misterio.

El eje central es este caso que, desde octubre de 2017, se convirtió en un símbolo de audacia tras el fingimiento de su muerte para evadir una condena de 30 años por homicidio. A pesar de las investigaciones, su paradero sigue siendo un misterio. Otros prófugos: El video repasa otros perfiles buscados, como: Gilberto Antonio Paulino Disla, buscado por el homicidio de Raquel Dominga Mejía Guichardo desde 1999. Cel Gulbert La Force, buscado por el asesinato de su expareja Randielis Michel Rudeindo. Otros individuos buscados por diversos delitos que incluyen narcotráfico, falsificación de monedas y agresiones sexuales.

El video repasa otros perfiles buscados, como: El rol de la Interpol: Se analiza el funcionamiento de la policía internacional, donde el ex fiscal Cirilo Guzmán explica los procedimientos legales, los requisitos para emitir una «alerta roja» y cómo la soberanía de los países puede complicar la extradición.

El reportaje enfatiza la frustración de las familias de las víctimas ante la lentitud del sistema de justicia y la necesidad de respuestas claras por parte de las autoridades dominicanas