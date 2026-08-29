Atletismo RD entrega RD$10.3 millones en incentivos atletas medallistas de Juegos 2026

La Federación Dominicana de Atletismo entregó RD$10.3 millones en incentivos a medallistas de los Juegos Centroamericanos, destacando su esfuerzo y logros.

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA), ingeniero Alexis Peguero, a nombre del Comité Ejecutivo, inició desde el pasado miércoles 26 de este mes la entrega de RD$10.3 millones de pesos en incentivos económicos a los atletas dominicanos que conquistaron las 23 medallas, incluidas 14 de oro, en los recién finalizados XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Peguero hizo la entrega acompañado de varios miembros del Comité Ejecutivo de la Federación, entre ellos, Ramón Valdez, Mariano Cedeño y Radhames Brea, durante un acto donde resaltó el esfuerzo realizado por los atletas para lograr una de las actuaciones más sobresalientes del atletismo dominicano en una cita regional.

El dirigente federado aprovechó la ocasión para felicitar al presidente de la República, Luis Abinader, por el respaldo ofrecido para el montaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en territorio dominicano.

También extendió sus felicitaciones al ministro de Deportes, Kelvin Cruz; al Comité Organizador de los Juegos y al Comité Olímpico Dominicano (COD), por el trabajo realizado para garantizar el desarrollo de la justa, que culminó con la conquista de 150 medallas, la más alta en la historia criolla.

“Nuestros atletas están felices con los incentivos que entregó hace algunos días el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, al Comité Olímpico para que fueran repartidos, de acuerdo a los colores de las medallas alcanzadas”, manifestó Peguero.

El presidente de la FDAA recordó que, meses antes del inicio de los Juegos, había expresado públicamente su confianza en que el atletismo sería uno de los principales aportantes de medallas a la delegación dominicana.

“Desde mucho antes del inicio de los Juegos nos mantuvimos afirmando públicamente que el atletismo iba a aportar medallas de calidad a la delegación dominicana en los Juegos y así fue”, afirmó.

Peguero explicó que esa confianza estaba sustentada en los resultados que venían obteniendo los atletas dominicanos durante el proceso de preparación para los Centroamericanos.

“Sabíamos la labor de preparación que estaban haciendo nuestros atletas. Recuerden que el país arrasó en el Torneo Iberoamericano y en un Panamericano, en Lima, Perú y Colombia, donde logramos una gran cantidad de medallas de oro, plata y bronce”, sostuvo.

Y abundó: “Eso fue el mejor termómetro para saber que la actuación de los atletas en los Juegos Centroamericanos tendría una soberbia participación, como ocurrió”, insistió Peguero.

A su juicio, estos resultados internacionales constituyeron el mejor indicador para proyectar la actuación que tendría el atletismo dominicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. “No vamos a parar de trabajar, desde la iniciación hasta la categoría superior”, insistió.

El dirigente federativo destacó que los 23 metales conquistados por el atletismo, de los cuales 14 fueron de oro, son el resultado de un proceso de preparación que involucró a atletas, entrenadores, dirigentes y personal de apoyo.

Peguero consideró que la entrega de los incentivos económicos representa, además, un reconocimiento concreto al sacrificio de los atletas que durante meses trabajaron para representar al país en la máxima cita deportiva regional.

La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los programas de preparación y desarrollo de sus atletas, con miras a las próximas competencias internacionales y al sostenimiento de los resultados alcanzados por la disciplina.