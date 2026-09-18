Toros del Este anuncian contratación del utility Payton Eeles

Los Toros del Este fichan a Payton Eeles, versátil jugador capaz de cubrir múltiples posiciones, para reforzar su roster en la temporada 2026-27.

Por Noticias SIN

LA ROMANA.– Los Toros del Este anunciaron la contratación del versátil jugador Payton Eeles, con capacidad de jugar múltiples posiciones, para dar flexibilidad al club en su roster desde el inicio de la temporada 2026-27.

Eeles, de 26 años y bateador zurdo, puede jugar en los jardines, así como las paradas cortas, segunda y tercera base.

En este 2026, el norteamericano jugó en diversos circuitos minoritarios de los Orioles de Baltimore, mayormente en AAA, donde tuvo una línea ofensiva de .277/.398/.326, con 8 dobles, un par de cuadrangulares, 29 anotadas, 23 remolcadas y 8 bases robadas en 63 partidos.

Eeles trae un conjunto de herramientas que funcionan en LIDOM. Es un jugador de alta energía, dinámico, con una capacidad de embasarse muy por encima del promedio, velocidad y una versatilidad defensiva que brinda profundidad en varias posiciones”, manifestó Jesús Mejía, gerente general de los Toros, al hacer el anuncio. “Nos va a ayudar a ganar juegos”, agregó.

El nativo de Arizona es un bateador que pone mucho la pelota en juego, utiliza todos los lados del terreno con el madero, con una buena relación de boletos/ponches.

Eeles es el primer jugador de posición anunciado por la gerencia taurina en su grupo de importados, sumándose a los abridores Aaron Sánchez, Carlos Rodríguez, Spencer Turnbull, Aaron Brooks y al cerrador Joe Corbett.

Los Toros recuerdan a sus jugadores que los entrenamientos tendrán inicio este próximo lunes 21 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana.