Misiorowski domina a Pittsburgh y Milwaukee celebra otro título divisional

Jacob Misiorowski lidera a Milwaukee Brewers a un triunfo 5-1 sobre Pittsburgh, asegurando el título divisional. Misiorowski refuerza su candidatura al Cy Young.

Por Noticias SIN

Pittsburgh. – Jacob Misiorowski volvió a demostrar por qué se ha metido de lleno en la conversación por el premio Cy Young. El derecho lanzó cinco entradas en blanco, ponchó a siete bateadores y los Milwaukee Brewers derrotaron 5-1 a los Pittsburgh Pirates.

Con este triunfo, los Cerveceros conquistaron, por cuarto año consecutivo, el título de la División Central de la Liga Nacional.

Milwaukee llegó al partido con el número mágico reducido a uno, pero aseguró matemáticamente la división horas después, cuando los Chicago Cubs perdieron ante los Atlanta Braves.

Misiorowski refuerza su candidatura al Cy Young

Misiorowski, de 15-5, permitió cinco imparables, todos sencillos, y no concedió carreras para reducir su promedio de carreras limpias a 1.89, el mejor de las Grandes Ligas. Además, elevó a 243 sus ponches en la temporada y consiguió su cuarta decisión consecutiva.

Jacob Misiorowski, lanzador de Milwaukee Brewers, durante el juego en el que su equipo venció 5-1 a Pittsburgh y aseguró el título divisional.

La ofensiva de Milwaukee respondió desde temprano. Jake Bauers abrió el partido con sencillo, avanzó hasta tercera tras un rodado y un lanzamiento descontrolado, y posteriormente anotó con un elevado de sacrificio de Luis Lara.

El dominio del derecho comenzó desde sus primeros lanzamientos. Nueve de sus primeras 10 rectas superaron las 100 millas por hora, mientras que, de sus 82 lanzamientos en el encuentro, 43 alcanzaron o superaron esa velocidad.

La ofensiva de Milwaukee respondió desde temprano. Jake Bauers abrió el partido con sencillo, avanzó hasta tercera tras un rodado y un lanzamiento descontrolado, y posteriormente anotó con un elevado de sacrificio de Luis Lara.

El mexicano-estadounidense Joey Ortiz y el venezolano Lara produjeron dos carreras cada uno para respaldar el trabajo de Misiorowski.