Luis García Jr. alcanza por primera vez los 30 jonrones en una temporada

Luis García Jr. logra su mejor temporada al alcanzar 30 jonrones y 91 impulsadas, destacando en la ofensiva de los Yankees tras su llegada desde Washington

Por Noticias SIN

Nueva York. – Luis García Jr. alcanzó por primera vez en su carrera la barrera de los 30 cuadrangulares en una temporada, al conectar la noche del jueves un batazo de dos carreras en la victoria de los Yankees de Nueva York 10-3 sobre los Rockies de Colorado.

El jonrón llegó ante el derecho Ryan Feltner y permitió a García Jr. inscribir por primera vez su nombre entre los jugadores que han alcanzado las tres decenas de vuelacercas en una campaña de Grandes Ligas.

Luis García Jr. alcanzó su mejor temporada ofensiva tras su llegada a los Yankees, con 30 jonrones y 91 carreras impulsadas.

La mejor temporada ofensiva de García Jr.

El jugador de 26 años vive así la temporada ofensiva más productiva de su carrera. Tras el partido, presenta una línea de .287 de promedio, 30 jonrones, 91 carreras remolcadas, 65 carreras anotadas, 136 hits, cinco bases robadas y .872 de OPS, en 474 turnos oficiales.

Los 30 cuadrangulares representan un salto considerable respecto a su anterior récord personal, que era de 18 jonrones, establecido en 2024. Ese año también bateó para .282, impulsó 70 carreras y se robó 22 bases.

En 2025, en cambio, García Jr. terminó con 16 vuelacercas, 66 carreras impulsadas y promedio de .252, antes de protagonizar este resurgimiento ofensivo en 2026.

El impacto de su llegada a Yankees

La temporada de García Jr. tomó otro rumbo cuando los Yankees adquirieron al jugador desde los Nacionales de Washington el 3 de agosto, en un cambio que involucró a varios prospectos y lanzadores.

Desde su llegada a Nueva York, el bateador zurdo se ha convertido en una pieza importante de la ofensiva. De hecho, antes del encuentro del jueves ya había conectado varios cuadrangulares con el uniforme de los Yankees y había respondido a las dudas sobre su adaptación al equipo.

Su producción ofensiva también ha sido especialmente importante para Nueva York en una etapa en la que el conjunto ha tenido que lidiar con lesiones y cambios en su alineación.

García Jr. ha jugado principalmente en la primera base con los Yankees, aunque su trayectoria profesional comenzó como jugador del cuadro interior, especialmente en la segunda base.

El salto de García Jr. no se limita a los jonrones. Sus 91 carreras impulsadas también constituyen un nuevo máximo personal, superando ampliamente las 70 que había conseguido en 2024.

El jugador, nacido en Nueva York el 16 de mayo de 2000, es hijo del exjugador dominicano Luis García, quien tuvo una breve participación en las Grandes Ligas con los Tigres de Detroit en 1999. García Jr. creció en República Dominicana y firmó con los Nacionales en 2016, cuando tenía 16 años. Debutó en las Mayores en 2020.

Su carrera también incluye uno de los partidos ofensivos más destacados en la historia de la franquicia de Washington: el 26 de mayo de 2023 conectó seis hits en un mismo encuentro, convirtiéndose en apenas el tercer jugador en la historia de los Expos/Nacionales en conseguir esa cantidad de imparables en un partido.

Ahora, seis años después de su debut en las Grandes Ligas, García Jr. atraviesa el momento de mayor producción ofensiva de su carrera y llega a septiembre con una nueva marca personal: 30 jonrones y 91 carreras impulsadas.

Los Yankees, por su parte, llegaron a 84-62 después de completar una barrida de tres juegos sobre Colorado y se mantienen en la pelea por la cima de la División Este de la Liga Americana.