COE emite alerta verde para 7 provincias y el Distrito Nacional

Ante el pronóstico de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento provocados por una vaguada, el COE declaró en alerta verde a la capital y 7 provincias.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a alerta verde a 7 provincias y al Distrito Nacional. Esta medida preventiva responde al más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), el cual establece un deterioro en las condiciones del tiempo para este viernes.

Causas de la alerta meteorológica

La aproximación de una vaguada, sumada a la abundante humedad presente en nuestra masa de aire y a los efectos locales, intensificará las precipitaciones durante el transcurso de la tarde. Se pronostica la ocurrencia de aguaceros localmente moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Zonas bajo Alerta Verde

Ante el riesgo de posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, el COE mantiene bajo este nivel de alerta preventiva a las siguientes demarcaciones:

Distrito Nacional

El Gran Santo Domingo

San Cristóbal (especialmente hacia la parte norte)

(especialmente hacia la parte norte) Monte Plata

Monseñor Nouel

San Pedro de Macorís

Hato Mayor

Sánchez Ramírez