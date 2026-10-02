COE emite alerta verde para 7 provincias y el Distrito Nacional

Ante el pronóstico de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento provocados por una vaguada, el COE declaró en alerta verde a la capital y 7 provincias.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a alerta verde a 7 provincias y al Distrito Nacional. Esta medida preventiva responde al más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), el cual establece un deterioro en las condiciones del tiempo para este viernes.
Causas de la alerta meteorológica
La aproximación de una vaguada, sumada a la abundante humedad presente en nuestra masa de aire y a los efectos locales, intensificará las precipitaciones durante el transcurso de la tarde. Se pronostica la ocurrencia de aguaceros localmente moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Zonas bajo Alerta Verde
Ante el riesgo de posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, el COE mantiene bajo este nivel de alerta preventiva a las siguientes demarcaciones:
- Distrito Nacional
- El Gran Santo Domingo
- San Cristóbal (especialmente hacia la parte norte)
- Monte Plata
- Monseñor Nouel
- San Pedro de Macorís
- Hato Mayor
- Sánchez Ramírez
Recomendaciones de seguridad (COE):
- Evite riesgos: Se exhorta a toda la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, ya sea a pie o en vehículos.
- Uso de balnearios: Queda estrictamente recomendado no hacer uso de balnearios naturales en las provincias que se encuentran bajo alerta.