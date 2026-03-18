¿Conoces los beneficios de la miel para la salud?

Es ampliamente conocido el laborioso trabajo que ejecutan las abejas y los beneficios que su acción trae al ecosistema. Gracias al trabajo de esta amiga del hombre, podemos disfrutar y beneficiarnos de uno de los más dulces regalos de la naturaleza: la miel.

Ese liquido espeso y nacarado tiene varios usos: nutricional, estético, herbolario y terapéutico.

Podemos encontrar referencias de estas utilidades a lo largo de la historia de la humanidad, por ejemplo, en el antiguo Egipto usaban la miel como apósito para heridas, para su metódico proceso de conservación de cadáveres y como regalo para los dioses.

Se conoce que se ha utilizado de manera medicinal desde hace por lo menos 5 mil años.

Hoy sabemos que esa misma miel está compuesta por carbohidratos predigeridos, que hacen más fácil su adsorción. Azúcares como la fructuosa y la glucosa; 20 por ciento de humedad, proteínas, vitaminas y encimas; principalmente la glucooxidasa. Contiene antibióticos naturales como la germicida y la inhibina; es igualmente importante destacar que la miel no tiene grasa.

Sobre la miel es importante destacar, que puede ser clasificada por color: miel dorada ámbar y miel clara. Otra distinción podría ser la miel cruda y la pasteurizada. En la miel cruda podríamos encontrar trozos de cera o polen, ya que fue extraída de la colmena y embotellada directamente; una característica de esta miel es que tiende a ponerse en estado sólido o cristalizarse. La miel

pasteurizada ha sido procesada con el fin de eliminar impurezas.

La miel está disponible en muchas variedades que dependen de la fuente floral de polen o néctar de la que haya sido obtenida y luego regurgitada por la abeja. Para conservar la miel es conveniente tenerla en un recipiente seco, fresco y alejado de la luz, para evitar que se contamine con moho o levaduras que pudieran fermentarla.

La miel y sus beneficios

Las múltiples propiedades de la miel han estado a la orden de sus consumidores desde hace milenios. A este alimento se le otorgan cualidades bactericidas y antiinflamatorias. También se le atribuye la capacidad de mitigar los síntomas de dolencias crónicas como el asma y las alergias.

Seguro en algún momento de tu vida te han recomendado utilizar miel para mejorar el aspecto de la piel ¿Has hecho uso de la miel en tratamientos estéticos?

Los siguientes, son sólo algunas de las contribuciones de la miel a la salud. También los resultados de algunos usos tópicos que se hacen de este sin duda delicioso néctar. Es importante advertir que las afirmaciones sobre la influencia positiva de la miel en la salud, no ha sido comprobadas; salvo en los casos de tratamiento de heridas y de la tos.

 El uso tópico de la miel es efectivo en el tratamiento de úlceras, heridas y quemaduras.

 La miel inhibe el crecimiento de agentes patógenos transmitidos por los alimentos, como el Ecoli y la Salmonela. También combate ciertas bacterias que comúnmente está presentes en los hospitales y consultorios. Las mieles más oscuras tienen un mayor poder bactericida.

 La miel puede ser utilizada como descongestionante nasal y para tratar las alergias provocadas por el polen.

 Los primeros síntomas del refriado común pueden ser tratados con miel.

 La miel puede reducir el riesgo de padecer la enfermedad del flujo gástrico, ya que su ingesta regular podría traer consigo un efecto permeable sobre el esófago y el estómago.

 Después de ingerir comidas pesadas, una cucharadita de miel podría ayudar a nuestro organismo a realizar el proceso de digestión.

 A la miel también se le endilga la cualidad de proporcionar un mejor sueño, con sólo tomar una cucharada de miel agregada a un vaso de leche o agua antes de dormir.

 Por su contenido de energía, tomar miel en ayunas nos dará el suficiente impulso para realizar las actividades programadas en nuestra agenda.

 En la industria farmacéutica, la miel es de sumo provecho por sus características, como densidad, sabor y color, puede mezclase para crear una amplia gama de medicinas.

Ya que conoces los beneficios de la miel ¿vas a usarla?