El milagro de Maja Chwalińska: de la depresión a hacer historia viva en Roland Garros

La tenista polaca completa una de las gestas más conmovedoras y sorprendentes del deporte moderno al meterse en la gran final de París desde la fase previa.

El tenis mundial asiste atónito a una de las historias de superación más impactantes de la última década en el circuito de la WTA. Maja Chwalińska, la jugadora polaca que llegó a Roland Garros ocupando el puesto 114 del ranking mundial, derrotó este jueves a la rusa Diana Shnaider por 7-6(4) y 6-4 sobre la arcilla de la pista Philippe-Chatrier. Con este triunfo, la jugadora de 24 años se convirtió en la primera tenista de la era profesional en alcanzar la gran final del Grand Slam parisino tras superar la fase de clasificación, acumulando una racha inédita de nueve victorias consecutivas en el torneo.

Un pasado a la sombra y la batalla contra la depresión

Nacida en Miechów, Chwalińska compartió sus primeros años en el circuito juvenil con su compatriota Iga Świątek, ganando juntas varios títulos continentales de dobles. Sin embargo, mientras su eterna compañera ascendía rápidamente al trono del tenis femenino, el camino de Maja se volvió oscuro y tortuoso. En el año 2021, tras caer en la clasificación de Wimbledon y con apenas 19 años, anunció su retiro temporal de las canchas debido a una severa depresión clínica con la que batallaba desde finales de 2019.

Agotada emocionalmente por la presión del profesionalismo y las constantes lesiones, la zurda decidió priorizar su salud mental sobre los trofeos. Regresó a su hogar, recibió apoyo profesional y comenzó un proceso de reconstrucción personal para entender que su valor como ser humano no dependía exclusivamente de una pelota dentro o fuera de la línea. Dos años después, esa misma resiliencia la ha llevado a protagonizar un cuento de hadas en la capital francesa.

La magia de la variedad frente a la potencia

Con solo 1,64 metros de estatura, Chwalińska rompe los esquemas del tenis contemporáneo, dominado por la fuerza bruta y los golpes planos. La polaca basa su juego en la creatividad pura, utilizando slices profundos, cambios de ritmo constantes y dejadas milimétricas que desesperan a sus rivales.

Antes de pisar París, Maja nunca había derrotado a una jugadora ubicada dentro de las 50 mejores del mundo. En las últimas dos semanas, su tenis de salón dejó en el camino a figuras de la talla de la campeona olímpica Qinwen Zheng, Elise Mertens, la griega Maria Sakkari, Anna Kalinskaya y, finalmente, Shnaider en semifinales.

Expectativa máxima: a un paso de emular a Emma Raducanu

La gesta de la polaca ya transformó por completo su carrera profesional. Además de asegurar su entrada directa al top 50 del ranking mundial y duplicar sus ganancias históricas en el circuito, la expectativa de cara al sábado es monumental. Chwalińska se enfrentará en la gran final a la joven prodigio rusa Mirra Andreeva.

El mundo del deporte se pregunta si la tenista de Miechów será capaz de coronar este milagro y convertirse en la segunda jugadora en la Era Abierta que conquista un Grand Slam viniendo desde la ‘qualy’, un hito que hasta ahora solo pertenece a la británica Emma Raducanu en el Abierto de Estados Unidos de 2021.