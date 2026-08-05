Turismo en RD: 7.7 millones de visitantes de enero a julio

El ministro David Collado anuncia que la República Dominicana recibió 7.7 millones de visitantes entre enero y julio, rompiendo récords históricos de turismo.

El ministro de Turismo, David Collado, ha revelado este miércoles las cifras oficiales correspondientes al comportamiento del sector turístico durante los primeros siete meses del año, confirmando un hito sin precedentes para la economía de la República Dominicana. Entre los meses de enero y julio, el país recibió un total acumulado de 7.7 millones de visitantes, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido que reafirma a la nación caribeña como el destino favorito de la región.

Durante una rueda de prensa respaldada por representantes del sector privado y asociaciones hoteleras, el funcionario detalló que esta cifra histórica es el resultado directo de la estrategia de promoción internacional, la conectividad aérea ampliada y el trabajo conjunto entre el Estado y los diferentes actores de la industria turística.

Un desglose que rompe esquemas

El flujo de visitantes del período se divide en dos grandes pilares que muestran la fortaleza del modelo dominicano:

Llegada de turistas vía aérea: Los aeropuertos internacionales del país registraron cifras récord de llegada de pasajeros no residentes, superando las expectativas trazadas a principios de año y demostrando que la demanda hacia los principales polos (como Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata y La Romana) se mantiene fuerte en todas las temporadas.

Los aeropuertos internacionales del país registraron cifras récord de llegada de pasajeros no residentes, superando las expectativas trazadas a principios de año y demostrando que la demanda hacia los principales polos (como Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata y La Romana) se mantiene fuerte en todas las temporadas. Auge de cruceros (Turismo marítimo): La llegada de cruceristas a través de los puertos de Amber Cove, Taino Bay y La Romana continúa experimentando un crecimiento exponencial, con miles de vacacionistas desembarcando para explorar la cultura, la gastronomía y los atractivos locales en excursiones de un día.

Impacto directo en la economía nacional

El ministro Collado enfatizó que detrás de estos 7.7 millones de rostros hay miles de empleos directos e indirectos, pequeños negocios dinamizados, taxistas, artesanos, agricultores y cadenas de suministro que perciben los beneficios directos de un sector turístico vibrante y en constante expansión.

Con estos números sobre la mesa, la República Dominicana se encamina con paso firme a superar con creces las metas históricas de llegada de turistas al cierre de este año, demostrando la resiliencia y el liderazgo indiscutible del turismo dominicano a nivel global.