Resultados parciales del Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México se consolida en el primer lugar de la tabla al acumular un total de 153 medallas

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se llevan a cabo en la capital de la República Dominicana. Con un corte de resultados al 30 de julio de 2026, la tabla general de posiciones refleja una intensa competencia a medida que concluyen las finales de las distintas disciplinas.

La delegación de México se consolida en el primer lugar de la tabla al acumular un total de 153 medallas (65 de oro, 51 de plata y 37 de bronce). El dominio de la representación mexicana destaca en pruebas de natación, ciclismo, tiro con arco y esquí acuático.

En el segundo puesto se ubica Colombia, con un registro de 97 preseas compuestas por 36 medallas de oro, 37 de plata y 24 de bronce. Sus triunfos principales provienen de disciplinas como la arquería, el ciclismo de pista y la gimnasia.

La tercera posición la ocupa Cuba, sumando 55 medallas (16 de oro, 18 de plata y 21 de bronce), impulsada principalmente por victorias en artes marciales como el judo y el taekwondo. Por su parte, Venezuela se sitúa en la cuarta casilla con 74 medallas en total (12 de oro, 21 de plata y 41 de bronce). Aunque la delegación venezolana supera a Cuba en cantidad total de preseas, se ubica en cuarto lugar debido a que el criterio oficial de ordenamiento prioriza las medallas doradas.

Como país anfitrión, la República Dominicana permanece en la quinta casilla con 57 preseas (10 de oro, 12 de plata y 35 de bronce).

Tabla Comparativa del Medallero (Top 10)

Pos. País Oro Plata Bronce Total 1 México 65 51 37 153 2 Colombia 36 37 24 97 3 Cuba 16 18 21 55 4 Venezuela 12 21 41 74 5 República Dominicana 10 12 35 57 6 Guatemala 8 11 14 33 7 Puerto Rico 8 9 16 33 8 Costa Rica 4 2 9 15 9 El Salvador 4 2 8 14 10 Trinidad y Tobago 3 0 5 8

En el bloque medio de la clasificación, Guatemala y Puerto Rico empatan con 33 medallas totales cada uno; sin embargo, Guatemala ocupa el sexto lugar por poseer 11 medallas de plata frente a las 9 de Puerto Rico. El grupo de los diez primeros países se completa con Costa Rica (15 medallas), El Salvador (14 medallas) y Trinidad y Tobago (8 medallas).

El desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reafirma la hegemonía de México en la cima de la competencia. No obstante, la disputa por las posiciones restantes del podio entre Colombia, Cuba, Venezuela y la República Dominicana se mantiene muy estrecha y continuará cambiando conforme se disputen las últimas finales del calendario oficial.