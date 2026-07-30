Acuerdo con ITF: Hacia un turismo de movilidad sostenible

El Ministerio de Turismo y la ITF firman un acuerdo estratégico para impulsar la movilidad sostenible, reduciendo el impacto ambiental en los destinos.

En un paso firme hacia la modernización y la protección del medio ambiente, el Ministerio de Turismo ha firmado un importante acuerdo de colaboración con la ITF (Foro Internacional de Transporte) con el objetivo principal de impulsar la movilidad turística sostenible en los principales destinos del país.

Este convenio marca un hito en la planificación estratégica del sector, reconociendo que el transporte de visitantes —desde su llegada a los aeropuertos hasta su desplazamiento hacia hoteles y excursiones— es uno de los componentes que mayor impacto genera en la huella de carbono de la industria turística.

Los pilares del nuevo acuerdo estratégico

La alianza entre las autoridades de turismo y la ITF busca transformar la forma en que los turistas se movilizan, priorizando la eficiencia, la inclusión y el respeto por los ecosistemas locales. Entre los puntos clave del acuerdo destacan:

Transición energética: Promover la integración de vehículos eléctricos y de bajas emisiones en las flotas de transporte turístico, autobuses de excursiones y servicios de traslado aeroportuario.

Promover la integración de vehículos eléctricos y de bajas emisiones en las flotas de transporte turístico, autobuses de excursiones y servicios de traslado aeroportuario. Infraestructura verde e inclusiva: Asesoría técnica para el diseño de rutas y corredores turísticos que incluyan vías seguras para la micromovilidad (bicicletas y scooters eléctricos) y que garanticen la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Asesoría técnica para el diseño de rutas y corredores turísticos que incluyan vías seguras para la micromovilidad (bicicletas y scooters eléctricos) y que garanticen la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Optimización del flujo vehicular: Implementación de tecnologías de transporte inteligente para reducir los embotellamientos en los polos turísticos de mayor demanda, disminuyendo así la contaminación sónica y ambiental.

Implementación de tecnologías de transporte inteligente para reducir los embotellamientos en los polos turísticos de mayor demanda, disminuyendo así la contaminación sónica y ambiental. Capacitación del sector: Programas de formación dirigidos a los sindicatos y empresas de transporte turístico para adoptar prácticas de conducción eficiente y sostenible.

Un compromiso con el futuro del turismo

Con la firma de este documento, el país reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Las autoridades destacaron que un destino que protege su entorno natural y ofrece un transporte seguro, limpio y organizado, no solo mejora la calidad de vida de las comunidades locales, sino que eleva drásticamente su competitividad frente a los mercados internacionales más exigentes.

Este acuerdo con la ITF sienta las bases para que el crecimiento sostenido de las llegadas de turistas vaya de la mano con la preservación de los recursos naturales que hacen del país un paraíso caribeño inigualable.