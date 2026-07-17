Calor extremo y aguaceros locales en varias provincias

Disminuye el polvo del Sahara, pero sigue el calor. Hoy se esperan aguaceros locales en la tarde y se vigilan dos zonas con bajo potencial ciclónico.

El panorama meteorológico para este día presenta ligeros cambios. Se registra una disminución en la concentración de partículas de polvo sahariano y un breve aumento de la humedad, lo que, combinado con la leve incidencia de una vaguada, alterará el clima en diferentes momentos de la jornada.

¿Dónde lloverá este viernes?

A pesar de que gran parte del país disfrutará de un cielo con nubes dispersas, las precipitaciones se harán presentes en áreas específicas:

Durante la mañana: Se esperan algunos chubascos matutinos sobre zonas de San Cristóbal, Barahona, Peravia, Duarte, La Vega y Monseñor Nouel.

Se esperan algunos chubascos matutinos sobre zonas de San Cristóbal, Barahona, Peravia, Duarte, La Vega y Monseñor Nouel. Durante la tarde: El calentamiento y la humedad generarán aguaceros locales con posibles tronadas y ráfagas de viento, concentrándose principalmente en poblados de Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, el norte de San Juan y Elías Piña.

Alerta por intenso calor

El ambiente continuará siendo sumamente caluroso debido a la época del año y la influencia residual del polvo del Sahara. Los termómetros marcarán temperaturas mínimas entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas sofocantes oscilarán entre los 33 °C y 35 °C.

Recomendaciones de salud: Tome suficiente agua durante todo el día.

Utilice ropa ligera y de colores claros.

Permanezca en lugares frescos y ventilados.

Evite exponerse al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde .

. Atención especial a la población vulnerable: niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Actualización Ciclónica (INDOMET)

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) mantiene estricta vigilancia sobre dos sistemas en el Atlántico, aunque ninguno representa un peligro inminente para el país en este momento:

Golfo de América: Se pronostica la formación de un área de baja presión sobre el noreste del Golfo durante el fin de semana. Podría desarrollarse lentamente mientras se desplaza hacia la costa sureste de EE. UU. Tiene una baja probabilidad de formación ciclónica de 20 % en 7 días. Atlántico tropical oriental: Se vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical al sureste de las Islas de Cabo Verde, con apenas un 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para los residentes en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, predominará la estabilidad y las altas temperaturas: