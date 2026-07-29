Mejoran la playa El Faro, en San Pedro de Macorís

El ministro de Turismo, David Collado, supervisó la terminación del proyecto de mejoramiento del entorno de la playa El Faro

El ministro de Turismo, David Collado, supervisó la terminación del proyecto de mejoramiento del entorno de la playa El Faro, en San Pedro de Macorís, y anunció que la obra será entregada este viernes con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

El proyecto, que se realiza con una inversión de 67 millones de pesos, contempla una intervención total de 570 metros de longitud, dentro de un área de 12,398 metros cuadrados.

El proyecto incluyó trabajos de asfaltado, iluminación completa, drenaje pluvial, construcción de aceras y contenes, instalación de bancos, baños y una nueva plaza de los pescadores.

Los residentes y comerciantes locales, que esperaban estas mejoras desde hace años (incluso desde 2004), expresan gran entusiasmo, destacando que el nuevo flujo de visitantes beneficiará significativamente la economía de los vendedores de la playa.

El ministro de Turismo, David Collado, señaló que este proyecto se suma a una inversión total de 385 millones de pesos en diversas obras de la zona, incluyendo Guayacanes y el malecón de San Pedro.