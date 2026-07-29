Día del Tigre: ¿Existen estos felinos en RD?

Este 29 de julio es el Día Internacional del Tigre. Conoce su estado de conservación y por qué en República Dominicana hablamos tanto del «tíguere».

Cada 29 de julio, el mundo vuelve su mirada hacia uno de los depredadores más majestuosos e icónicos del planeta para celebrar el Día Internacional del Tigre. Esta fecha fue establecida en 2010 durante la Cumbre del Tigre en San Petersburgo, con el objetivo de generar conciencia sobre la alarmante disminución de su población y promover un sistema mundial para proteger su hábitat natural.

A propósito de esta importante efeméride ambiental, es común que surja una pregunta muy peculiar en nuestro país: ¿Existen tigres en la República Dominicana? La respuesta tiene dos vertientes muy distintas: la biológica y la puramente cultural.

La realidad biológica de la isla

Desde el punto de vista zoológico, no existen tigres en estado salvaje en la República Dominicana. Los tigres (Panthera tigris) son felinos endémicos del continente asiático, habitando en países como India, Rusia, China e Indonesia. Nuestra isla, con su clima tropical y ecosistema caribeño, nunca ha sido el hábitat natural de grandes felinos. Las especies endémicas de nuestra región se limitan a animales de menor tamaño, aves y reptiles.

Si un dominicano desea admirar a uno de estos imponentes animales de rayas, la única forma de hacerlo en el país es en cautiverio.

El verdadero «tíguere» dominicano

Sin embargo, si hablamos desde el folklore y el argot popular, ¡la República Dominicana está llena de «tígueres»!

En nuestra cultura, la palabra ha mutado fonéticamente a «tíguere» y se ha convertido en un pilar de la identidad urbana. No nos referimos al animal de cuatro patas, sino a una persona que posee características muy particulares:

Astucia y supervivencia: El «tíguere» es aquel individuo audaz, con mucha «calle», que sabe salir airoso de situaciones difíciles y aprovechar las oportunidades.

El «tíguere» es aquel individuo audaz, con mucha «calle», que sabe salir airoso de situaciones difíciles y aprovechar las oportunidades. Carisma: Suele ser una persona simpática, persuasiva y con una gran capacidad de adaptación.

Suele ser una persona simpática, persuasiva y con una gran capacidad de adaptación. Uso cotidiano: También es un término genérico para referirse a cualquier joven o individuo en el día a día (ej. «Esos tígueres estaban jugando en la cancha»).

Un llamado a la conservación global

Aunque biológicamente no compartamos nuestro suelo con ellos, el Día Internacional del Tigre nos recuerda que la conservación de la biodiversidad es una responsabilidad global. Actualmente, estos felinos se encuentran en peligro de extinción debido a la caza furtiva, el tráfico ilegal y la destrucción de sus bosques.

Hoy, mientras celebramos a nuestro astuto «tíguere» cultural, también levantamos la voz por la protección del verdadero rey de la selva asiática.