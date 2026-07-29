Nahaman Almonte: “La Visa en 2 minutos la puedes lograr”

El abogado Nahaman Almonte, el experto comparte sus conocimientos y consejos sobre el proceso para obtener la visa americana.

En esta entrevista con el abogado dominicano Nahaman Almonte, el experto comparte sus conocimientos y consejos sobre el proceso para obtener la visa americana.

La importancia de la visa: Almonte destaca que, en el contexto dominicano, la visa de paseo a los Estados Unidos sigue siendo vista como un símbolo de prestigio.

Almonte destaca que, en el contexto dominicano, la visa de paseo a los Estados Unidos sigue siendo vista como un símbolo de prestigio. La entrevista es clave: El abogado afirma que la entrevista para la visa es un proceso rápido (de aproximadamente 2 minutos) y enfatiza que es más sencillo prepararse para una entrevista de visa que para una entrevista laboral en la República Dominicana.

El abogado afirma que la entrevista para la visa es un proceso rápido (de aproximadamente 2 minutos) y enfatiza que es que para una entrevista laboral en la República Dominicana. Mitos y realidades: Desmiente la necesidad de presentar cartas de banco o documentos excesivos para una visa de paseo; sostiene que los asesores que piden grandes sumas de dinero por este motivo no están brindando una asesoría correcta. Aclara que no existen «días mágicos» para que aprueben más visas, sino que el resultado depende de la preparación y la claridad del solicitante al responder sobre su motivo de viaje.

El rol del abogado: Almonte distingue entre los «llena papeles» y los abogados migratorios, enfatizando que solo los profesionales titulados pueden ofrecer una asesoría legal adecuada.

Almonte distingue entre los «llena papeles» y los abogados migratorios, enfatizando que solo los profesionales titulados pueden ofrecer una adecuada. El factor humano: Reconoce que el proceso puede ser estresante y que, en ocasiones, el resultado depende tanto de la preparación como de la suerte con el oficial consular que toque.

Finalmente, Almonte menciona su enfoque en expandir sus oficinas, manteniendo presencia tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos para seguir ayudando a sus clientes.