Sobre la mesa: Nuevo Código Penal

En el programa Show del Mediodía el panelista Cristhian Jiménez comenta la promulgación del nuevo Código Penal

En el programa Show del Mediodía el panelista Cristhian Jiménez comenta la promulgación del nuevo Código Penal y se presenta un análisis sobre temas de actualidad en la República Dominicana.

1. Análisis sobre el nuevo Código Penal:

El panelista Cristhian Jiménez comenta la promulgación del nuevo Código Penal. Aunque reconoce que era necesaria, expresa preocupación por la falta de un plazo definido para la comisión encargada de presentar mejoras y correcciones.

Se discute la necesidad de un equilibrio en temas como la difamación extorsiva , apoyando que se penalice a quienes usan la difamación para extorsionar o ganar audiencia, pero enfatizando que los funcionarios públicos deben estar sujetos a críticas legítimas.

, apoyando que se penalice a quienes usan la difamación para extorsionar o ganar audiencia, pero enfatizando que los funcionarios públicos deben estar sujetos a críticas legítimas. Se lamenta la perención (caducidad) de otras legislaciones fundamentales como el Código Laboral, la reforma de la Policía Nacional y la Ley de Seguridad Social.

2. Caso de corrupción en SENASA: