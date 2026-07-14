Alicia Ortega nos trae “Contra su voluntad”

Este informe de Alicia Ortega, titulado «Contra su voluntad», investiga denuncias graves sobre internamientos forzosos en el centro psiquiátrico Renova

Este informe de la destacada periodista Alicia Ortega, titulado «Contra su voluntad», investiga denuncias graves sobre raptos e internamientos forzosos en el centro psiquiátrico Renova en Santo Domingo.

Juan Francisco López Chapor: Un empresario que fue interceptado y secuestrado de manera violenta en su oficina por tres hombres (uno vestido de enfermero) el 19 de febrero. Según la denuncia, esta operación fue orquestada por su exesposa, Nancy Estervina de Jesús, en medio de un proceso de divorcio y disputa por bienes. Fue trasladado al centro Renova, donde alega haber sido retenido, medicado y privado de su libertad hasta que sus familiares lograron rescatarlo con auxilio policial.

Un empresario que fue interceptado y secuestrado de manera violenta en su oficina por tres hombres (uno vestido de enfermero) el 19 de febrero. Según la denuncia, esta operación fue orquestada por su exesposa, Nancy Estervina de Jesús, en medio de un proceso de divorcio y disputa por bienes. Fue trasladado al centro Renova, donde alega haber sido retenido, medicado y privado de su libertad hasta que sus familiares lograron rescatarlo con auxilio policial. Melisa (pseudónimo): Relata una experiencia similar donde fue sacada por la fuerza de su hogar tras una ruptura con su pareja. Asegura que fue sedada y sometida a terapias electroconvulsivas en Renova sin tener antecedentes psiquiátricos, perdiendo posteriormente la custodia de sus hijos gemelos.

El representante legal de Renova, René del Rosario, sostiene que el centro es una institución privada que no se involucra en la captura o traslado de pacientes y que estos son libres de irse.

Los afectados denuncian diagnósticos cuestionables (psicosis, trastorno bipolar) realizados por psiquiatras como Jarvis Hassin e Il Saquero para justificar los ingresos, en contextos de conflictos legales y económicos.