Nuria Piera presenta: ¿Código Penal o la pena de un Código?

Nuria Piera analiza el complejo y largo proceso de creación del nuevo Código Penal en la República Dominicana

Este reportaje de Nuria Piera analiza el complejo y largo proceso de creación del nuevo Código Penal en la República Dominicana, una legislación que ha estado en debate durante casi 29 años y que finalmente entrará en vigencia.

El debate comenzó en 1997 y ha pasado por múltiples comisiones, vistas públicas y gobiernos sin lograr consenso hasta su promulgación por el presidente Luis Abinader el 3 de agosto de 2025.

A pocos días de su entrada en vigor, diversos sectores (médicos, periodistas, juristas y sociedad civil) han manifestado preocupación por disposiciones que consideran que podrían afectar derechos fundamentales, como la libertad de expresión o la práctica profesional.

Nuria Piera cuestiona por qué las críticas surgen ahora, cuando el código tuvo años de escrutinio público, sugiriendo que algunos sectores reaccionan cuando el proceso legislativo ya ha concluido.

Se destaca cómo la controversia en plataformas digitales y la intervención de figuras públicas (influencers) han generado una dinámica de presión mediática que incluso ha llevado a reuniones privadas con el presidente para discutir posibles ajustes.

El análisis concluye que, tras décadas de espera, la aprobación no es el fin del debate, sino el inicio. La verdadera prueba vendrá con la aplicación de la ley y la interpretación de los tribunales sobre su constitucionalidad.