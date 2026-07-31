¡Barbero «cirujano» huye a Colombia!

Barbero se hacía pasar por cirujano y escapa a Colombia tras muerte de una mujer

El caso de Emmanuel Hernández Medrano, un barbero señalado como el responsable de realizar un procedimiento estético que resultó en la muerte de Rebeca Brizard, de 28 años, la semana pasada.

Según las autoridades, Hernández Medrano huyó hacia Colombia el 25 de julio a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, menos de 24 horas después de realizar la cirugía.

El Ministerio de Salud Pública cerró la clínica estética Anestetic SRL en el sector de Los Mamelles, la cual operaba sin permisos ni licencias. Se determinó que en este lugar el implicado evaluaba a sus pacientes antes de operarlas en otra clínica ubicada en Alma Rosa.

Las autoridades, junto al Ministerio Público, están trabajando para emitir una orden de captura contra el falso cirujano para que responda ante los tribunales.

La dueña de la estética clausurada en Los Mamelles, Ana Villanueva, afirmó desconocer al acusado y sostuvo que su centro solo ofrece servicios de masajes postquirúrgicos.

El programa adelantó que el próximo lunes en «El informe con Alicia Ortega» se presentará una investigación detallada sobre cómo el implicado operaba sin títulos ni autorizaciones legales.