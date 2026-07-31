Malecón de los Almendros en Baní: Impulso al turismo local

Conoce cómo avanza la reconstrucción del malecón de los Almendros en Baní y de qué manera esta obra transformará el flujo turístico de la zona sur

El municipio de Baní, en la provincia Peravia, se encuentra en un momento clave de su desarrollo urbano y económico. Uno de los proyectos más esperados por los banilejos y por los visitantes de todo el país es la reconstrucción y modernización del Malecón de los Almendros, una obra concebida para devolverle el esplendor a esta franja costera y convertirla en un referente de recreación y esparcimiento en el sur de la República Dominicana.

Los trabajos en este emblemático espacio avanzan con el objetivo de dotar a la costa de una infraestructura moderna, segura y atractiva, capaz de dinamizar la economía local a través de la industria sin chimeneas.

¿En qué consiste la transformación del malecón?

El proyecto de rescate y remozamiento contempla una intervención integral de toda la zona marítima y sus alrededores. Entre los principales componentes de la obra destacan:

Paseo marítimo renovado: Construcción de amplios aceras, contenes, áreas peatonales y ciclovías debidamente iluminadas, permitiendo que las familias disfruten de caminatas seguras frente al Mar Caribe tanto de día como de noche.

Construcción de amplios aceras, contenes, áreas peatonales y ciclovías debidamente iluminadas, permitiendo que las familias disfruten de caminatas seguras frente al Mar Caribe tanto de día como de noche. Reordenamiento comercial y gastronómico: Espacios dignos y organizados para los tradicionales negocios de comida, casetas de pescadores y restaurantes, garantizando altos estándares de higiene y comodidad para los comensales que acuden a degustar los mariscos frescos de la zona.

Espacios dignos y organizados para los tradicionales negocios de comida, casetas de pescadores y restaurantes, garantizando altos estándares de higiene y comodidad para los comensales que acuden a degustar los mariscos frescos de la zona. Zonas de esparcimiento familiar: Áreas verdes, parques infantiles, glorietas y espacios para la práctica de deportes al aire libre, convirtiendo el malecón en un punto de encuentro dinámico.

Áreas verdes, parques infantiles, glorietas y espacios para la práctica de deportes al aire libre, convirtiendo el malecón en un punto de encuentro dinámico. Saneamiento ambiental: Trabajos de recuperación de la playa, remoción de escombros y mejora del sistema de drenaje para proteger la costa de la erosión y mantener un entorno limpio.

El impacto directo en el turismo de la región Sur

Durante años, el potencial turístico de Baní se ha concentrado en sus emblemáticas Dunas, la Ruta del Café, el mango y sus hermosas playas vírgenes como Palenque o Salinas. Sin embargo, la falta de una infraestructura costera urbana adecuada limitaba la pernoctación de los visitantes y el desarrollo de una oferta nocturna competitiva.

Con la remodelación del Malecón de los Almendros, el impacto en el turismo se proyecta de la siguiente manera:

Atracción de turismo interno y extranjero: La obra se perfila como el nuevo epicentro de la vida social banileja, atrayendo a vacacionistas de Santo Domingo y de las provincias vecinas que buscan un espacio moderno junto al mar. Impulso a la gastronomía local: Al formalizar y embellecer el área de restaurantes, se potencia el consumo de la gastronomía marinera, generando miles de empleos indirectos para cocineros, meseros, artesanos y proveedores locales. Encadenamiento turístico: El malecón actúa como una pieza clave que complementa la oferta ya existente. Ahora, un turista puede pasar la mañana explorando las Dunas de Baní y cerrar la tarde disfrutando de un atardecer en el nuevo malecón. Valorización inmobiliaria y comercial: La inversión pública estimula la inversión privada, fomentando la apertura de nuevos hoteles boutique, hostales, cafeterías y negocios vinculados a la industria de servicios.

La reconstrucción del Malecón de los Almendros no es solo cemento y asfalto; representa la consolidación de Baní como un destino turístico completo, moderno y orgulloso de su identidad caribeña.