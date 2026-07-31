Fin de semana en Baní: 3 lugares imperdibles para visitar

¿Planeas ir a Baní este fin de semana? Descubre tres lugares espectaculares para visitar: dunas, playas y cultura en el corazón del sur dominicano.

Conocida como la «Capital del Sur» y la tierra del mejor mango, Baní combina la magia de la naturaleza con una rica tradición cultural a solo un paso de Santo Domingo. Si estás buscando un destino cercano, lleno de encanto, buena gastronomía y paisajes que te dejarán sin aliento para este fin de semana, la provincia Peravia es la respuesta perfecta.

Para que aproveches al máximo tu escapada, aquí te presentamos tres lugares imperdibles que debes visitar entre el sábado y el domingo:

1. Las Dunas de Baní (Monumento Natural)

Es el atractivo ecoturístico más impresionante de la zona y único en las Antillas Menores. Se trata de un impresionante campo de dunas de arena fina que se extiende por kilómetros, ofreciendo un paisaje desértico fascinante a la orilla del Mar Caribe.

¿Qué hacer? Realiza un recorrido guiado por los senderos de arena, toma fotografías espectaculares desde los puntos más altos y disfruta de las impresionantes vistas donde el desierto se encuentra con el mar. Lo ideal es ir temprano en la mañana o a última hora de la tarde para evitar el calor intenso.

2. El renovado Malecón de Los Almendros

Si buscas un ambiente marino, brisa fresca y un espacio completamente renovado para caminar, el malecón de Baní es tu parada obligatoria para cerrar la tarde. Tras los trabajos de modernización, la zona se ha consolidado como el punto de encuentro por excelencia.

¿Qué hacer? Disfruta de un agradable paseo frente al mar, degusta un pescado fresco o unos mariscos exquisitos en los restaurantes y casetas locales, y relájate mientras contemplas uno de los atardeceres más hermosos de la región sur.

3. El centro histórico y la Catedral Nuestra Señora de Regla

Para conectar con la cultura, la historia y la calidez de su gente, nada como dar un paseo por el corazón de la ciudad de Baní. El parque central (Parque Marcos A. Cabral) es un oasis de sombra rodeado de árboles de almendros y casonas de arquitectura tradicional.

¿Qué hacer? Visita la hermosa Catedral Nuestra Señora de Regla, patrona de los banilejos, y camina por sus limpias calles. Aprovecha para comprar dulces típicos tradicionales (como los famosos dulces de Paya) y llevarte un recuerdo auténtico de la provincia.

¡Prepara tu vehículo, invita a la familia o a tus amigos y vive un fin de semana inolvidable explorando los tesoros de Baní!