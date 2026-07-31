Melissa Núñez es la nueva Miss República Dominicana 2026

¡Tenemos reina! Melissa Núñez la nueva Miss República Dominicana Universo 2026 y representará al país en el certamen internacional

La noche más esperada de la belleza nacional finalmente llegó, y la emoción se desbordó en el escenario. Tras una competencia vibrante llena de elegancia, pasarela y empoderamiento, la candidata Melissa Núñez fue coronada oficialmente como la nueva Miss República Dominicana Universo 2026.

Melissa se impuso ante un ramillete de destacadas representantes de las diferentes provincias y comunidades dominicanas en el exterior, cautivando tanto al jurado calificador como al público con su seguridad, impecable oratoria y una deslumbrante presencia escénica.

Una noche inolvidable

El certamen, que mantuvo a millones de espectadores pegados a las pantallas, estuvo marcado por momentos de gran emotividad. Uno de los instantes más sublimes de la gala fue el último recorrido de la soberana saliente, Jennifer Ventura, quien con elegancia y gratitud se despidió de su reinado para entregar la codiciada corona a su gran sucesora.

Desde el inicio de la competencia, Melissa Núñez figuraba entre las grandes favoritas de los expertos en certámenes de belleza, destacándose no solo por su belleza física, sino por la profundidad y elocuencia con la que respondió a las preguntas finales del jurado, evidenciando una sólida preparación integral.

Rumbo al Miss Universo

Con esta victoria, Melissa asume de inmediato la responsabilidad y el orgullo de representar la bandera tricolor en el próximo certamen de Miss Universo 2026. Su agenda incluirá una intensa preparación en oratoria, estilismo y proyectos sociales, con el firme objetivo de realizar una participación histórica y buscar una nueva corona universal para la República Dominicana.

¡Muchos éxitos a nuestra nueva reina en este gran camino que hoy comienza!