Top 6: ¿Quién respondió mejor? Revive la ronda de preguntas

Disfruta de la segunda ronda de preguntas del Top 6 en el certamen Miss República Dominicana Universo 2026.

Disfruta una vez más de la segunda ronda de preguntas del Top 6 en el certamen Miss República Dominicana Universo 2026, donde las seis finalistas responden a preguntas sobre valores, liderazgo y sus metas personales antes de la deliberación final del jurado.

Miss Santo Domingo de Guzmán: Habló sobre el trabajo diario y la fe como claves para alcanzar el éxito.

Habló sobre el trabajo diario y la fe como claves para alcanzar el éxito. Miss Azua: Destacó la bonomía, la fe y la valentía como los valores que mejor representan al pueblo dominicano.

Destacó la bonomía, la fe y la valentía como los valores que mejor representan al pueblo dominicano. Miss Concepción de La Vega: Resaltó la figura de su madre como una mujer resiliente y su mayor inspiración.

Resaltó la figura de su madre como una mujer resiliente y su mayor inspiración. Miss Monseñor Nouel: Mencionó su labor social «Proyecto Alas», enfocado en apoyar a jóvenes embarazadas.

Mencionó su labor social «Proyecto Alas», enfocado en apoyar a jóvenes embarazadas. Miss Distrito Nacional: Expresó su compromiso de servicio y responsabilidad al representar al país.

Expresó su compromiso de servicio y responsabilidad al representar al país. Miss Samaná: Definió la autenticidad como la cualidad principal que debe tener una líder y reina de belleza.

Luego de que las participantes respondieron el jurado tomó las decisiones finales para coronar a la próxima reina