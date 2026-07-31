Top 6: ¿Quién respondió mejor? Revive la ronda de preguntas

Disfruta de la segunda ronda de preguntas del Top 6 en el certamen Miss República Dominicana Universo 2026.
Disfruta una vez más de la segunda ronda de preguntas del Top 6 en el certamen Miss República Dominicana Universo 2026, donde las seis finalistas responden a preguntas sobre valores, liderazgo y sus metas personales antes de la deliberación final del jurado.
- Miss Santo Domingo de Guzmán: Habló sobre el trabajo diario y la fe como claves para alcanzar el éxito.
- Miss Azua: Destacó la bonomía, la fe y la valentía como los valores que mejor representan al pueblo dominicano.
- Miss Concepción de La Vega: Resaltó la figura de su madre como una mujer resiliente y su mayor inspiración.
- Miss Monseñor Nouel: Mencionó su labor social «Proyecto Alas», enfocado en apoyar a jóvenes embarazadas.
- Miss Distrito Nacional: Expresó su compromiso de servicio y responsabilidad al representar al país.
- Miss Samaná: Definió la autenticidad como la cualidad principal que debe tener una líder y reina de belleza.
Luego de que las participantes respondieron el jurado tomó las decisiones finales para coronar a la próxima reina