Aire seco y polvo del Sahara reducirán las lluvias hoy

Se prevé una reducción de las precipitaciones por aire seco y el debilitamiento de la vaguada. Sin embargo, persistirá el sofocante calor y bruma.

Las condiciones meteorológicas en la República Dominicana comenzarán a experimentar una transición hacia un ambiente más estable. La llegada de una masa de aire con menor contenido de humedad, sumada al paulatino debilitamiento de la vaguada, provocará una reducción significativa de las precipitaciones en casi todo el país.

Polvo sahariano y ambiente caluroso

Durante el día, continuaremos bajo la influencia de partículas de polvo del Sahara, lo que mantendrá el cielo con un aspecto ligeramente grisáceo y opaco (calimoso). Se advierte que la sensación térmica seguirá siendo muy elevada, por lo que se recomienda mantener una adecuada hidratación y protegerse de la radiación solar directa.

A pesar de la masa de aire seco, la combinación del calentamiento diurno y la orografía local generará chubascos locales y muy baja probabilidad de tronadas hacia la Cordillera Central, el noreste y el sureste.

Vigilancia Ciclónica y Pronóstico para el Sábado

Tormenta Cristóbal: El sistema meteorológico Cristóbal se ha degradado a depresión tropical y no representa ningún peligro para la República Dominicana.

El sistema meteorológico Cristóbal se ha degradado a y no representa ningún peligro para la República Dominicana. Monitoreo del Atlántico: Se mantienen en observación varias zonas de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico en aguas abiertas del Atlántico.

Se mantienen en observación varias zonas de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico en aguas abiertas del Atlántico. Perspectiva para el sábado: El viento del este/noreste arrastrará humedad que dejará chubascos matutinos en la costa atlántica. Por la tarde, los efectos locales provocarán chubascos en municipios de la Cordillera Central, el noreste y el sureste.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y sus municipios, se espera un panorama seco y caluroso:

Distrito Nacional: Mayormente soleado con cielo ligeramente grisáceo por polvo sahariano.

Mayormente soleado con cielo ligeramente grisáceo por polvo sahariano. Santo Domingo (Municipios): Mayormente soleado con cielo brumoso y ambiente bastante caluroso.

Pronóstico por Provincias para Hoy

A continuación, detallamos el comportamiento del tiempo y las temperaturas proyectadas para cada demarcación:

Provincia Condiciones Meteorológicas Máx. (°C) Mín. (°C) Santiago Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros al suroeste, tronadas y ráfagas. 33 / 35 23 / 25 Puerto Plata Aumentos nubosos en la tarde hacia zonas montañosas; chubascos y tronadas. 33 / 35 23 / 25 Duarte Chubascos matutinos. En la tarde, aguaceros locales, tronadas y ráfagas. 32 / 34 23 / 25 Constanza Incrementos nubosos vespertinos con chubascos, tronadas y ráfagas. 26 / 28 13 / 15 Peravia Aguaceros matutinos acompañados de tronadas y ráfagas de viento. 32 / 34 24 / 26 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos matutinos con chubascos dispersos. 32 / 34 23 / 25 La Romana Incrementos nubosos matutinos con chubascos dispersos. 33 / 35 23 / 25 La Vega Aumentos nubosos en la tarde con chubascos dispersos, posibles tronadas y ráfagas. 33 / 35 21 / 23 Monseñor Nouel Tarde de incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas. 33 / 35 24 / 26 San Cristóbal Aguaceros matutinos acompañados de tronadas y ráfagas de viento. 33 / 35 21 / 23 Samaná Chubascos dispersos durante la mañana y la tarde. 31 / 33 24 / 26 Monte Cristi Aumentos nubosos por la tarde con aguaceros, tronadas y ráfagas. 34 / 36 24 / 26 Azua Nubosidad vespertina con chubascos dispersos, especialmente en la parte norte. 33 / 35 19 / 21 San Juan Aumentos nubosos por la tarde al norte; aguaceros, tronadas y ráfagas. 34 / 36 18 / 20 Barahona Incrementos nubosos matutinos con chubascos dispersos, en especial al sur. 34 / 36 24 / 26 La Altagracia Incrementos nubosos al final de la tarde con chubascos aislados. 33 / 35 24 / 26

Boletín meteorológico elaborado por: Juan C. De La Rosa y Caridad Hernández.