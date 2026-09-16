“Claman justicia ”, caso Rebeca Brizard

Alicia Ortega presenta en El Informe el caso “Claman justicia”, una profunda investigación sobre la trágica muerte de Rebeca Brizard y los reclamos.
El periodismo de investigación vuelve a ocupar el centro del debate nacional con una de las entregas más esperadas de la semana. La reconocida comunicadora Alicia Ortega presenta a través de El Informe un especial titulado “Claman justicia”, el cual expone los detalles, contradicciones y el doloroso proceso que rodea el caso de Rebeca Brizard.
La investigación profundiza en los elementos clave del expediente, dándole voz a los familiares que exigen respuestas claras a las autoridades y un esclarecimiento total de los hechos para que la impunidad no tenga cabida.
Claves de la entrega periodística
- Búsqueda de respuestas: El reportaje analiza los puntos más oscuros del caso, contrastando los testimonios de los allegados con los informes oficiales disponibles.
- El dolor de los familiares: La entrega pone de relieve el clamor constante de sus seres queridos, quienes exigen una investigación rigurosa y transparente por parte del Ministerio Público y los tribunales.
- El rol del periodismo de fiscalización: Este tipo de reportajes reafirma el compromiso de El Informe con la verdad, visibilizando denuncias que buscan remover conciencias y garantizar el acceso a la justicia.
Una investigación contundente que mantiene la atención de la opinión pública sobre la necesidad de respuestas claras y aplicación estricta de la ley.