Día de la Capa de Ozono: Un éxito ambiental global

En el Día Internacional de la Capa de Ozono recordamos el Protocolo de Montreal, un hito histórico que demuestra el poder de la acción global por el planeta.

Cada 16 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar el aniversario de la firma del Protocolo de Montreal (1987), considerado uno de los acuerdos ambientales más exitosos de la historia moderna.

Gracias a la acción unificada de la comunidad internacional para prohibir y reducir de forma paulatina las sustancias que agotan el ozono —como los clorofluorocarbonos (CFC) presentes antiguamente en aerosoles y refrigerantes—, la capa de ozono de la estratosfera ha mostrado signos claros de recuperación a lo largo de las décadas. Este escudo natural es vital porque absorbe la mayor parte de la dañina radiación ultravioleta (UV) proveniente del Sol, protegiendo tanto la salud humana de enfermedades como el cáncer de piel y las cataratas, como los ecosistemas terrestres y marinos.

Los desafíos actuales y el compromiso continuo

Aunque el Protocolo de Montreal demostró que la humanidad es capaz de unirse para revertir una crisis ecológica a escala planetaria, la protección del medio ambiente exige vigilancia constante:

Los sustitutos y el cambio climático: Muchos de los gases que reemplazaron a los CFC terminaron siendo potentes gases de efecto invernadero. Por ello, enmiendas posteriores como la de Kigali buscan eliminar de forma gradual los hidrofluorocarbonos (HFC) para combatir también el calentamiento global.

Muchos de los gases que reemplazaron a los CFC terminaron siendo potentes gases de efecto invernadero. Por ello, enmiendas posteriores como la de Kigali buscan eliminar de forma gradual los hidrofluorocarbonos (HFC) para combatir también el calentamiento global. La conciencia cotidiana: La recuperación del ozono nos deja una lección profunda de cara a los retos ecológicos actuales: las acciones coordinadas basadas en la ciencia y la voluntad política generan resultados reales.

Conmemorar este día no solo celebra un triunfo diplomático y científico pasado, sino que renueva el llamado a mantener el compromiso con la sostenibilidad y la preservación de nuestro hogar común.