Messi se despide de Argentina como dueño de una colección de récords

Lionel Messi se despide de la selección argentina tras más de dos décadas, dejando una huella imborrable con récords en goles, partidos y títulos

Por Noticias SIN



Acumula 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias desde su debut en 2005.

Acumula 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias desde su debut en 2005. En 2026 se convirtió en el goleador más veterano de Argentina, superando a Ángel Labruna.

Disputó seis Mundiales y posee el récord de 34 partidos y 23 victorias.

Buenos Aires.- Máximo goleador, futbolista con más partidos y dueño de buena parte de los principales registros de Argentina: Lionel Messi cierra este martes más de dos décadas con la Albiceleste con una colección de récords que se extiende también a las Copas del Mundo, la Copa América y las eliminatorias sudamericanas.

A falta de su partido de despedida —este martes ante Benín en Buenos Aires—, el astro rosarino acumula 207 encuentros, 125 goles y 68 asistencias desde aquel accidentado debut ante Hungría en agosto de 2005, cuando fue expulsado apenas unos segundos después de ingresar al campo.

Ningún futbolista vistió tantas veces la camiseta de la selección argentina ni convirtió tantos goles. Messi aventaja ampliamente en la tabla de goleadores a Gabriel Batistuta, segundo con 54, y triplica a Sergio ‘Kun’ Agüero, tercero con 41.

En 2026, además, el delantero de 39 años del Inter Miami se convirtió, además, en el futbolista más veterano en marcar un gol con la selección argentina, superando al legendario Ángel Labruna.

Su huella excede, sin embargo, las estadísticas de la Albiceleste y alcanza algunos de los principales registros históricos del fútbol de selecciones.