Alicia Ortega presenta “Marileidy Sin Límites”

Este informe de Alicia Ortega presenta la trayectoria de la atleta dominicana Marileidy Paulino
Este informe de Alicia Ortega presenta la trayectoria de la atleta dominicana Marileidy Paulino. El video destaca cómo la deportista, originaria de Nizao, logró convertirse en una figura histórica del atletismo internacional al cerrar una temporada invicta en los 400 metros planos, desafiando constantemente la barrera de los 49 segundos.
Se enfatiza que, más allá del talento, su éxito es resultado de años de sacrificio y entrenamientos rigurosos. Ella atribuye gran parte de sus logros al apoyo de su entrenador, Yasen Pérez, y a su fe, que la acompaña en cada competencia.
- Raíces y legado: Marileidy mantiene un fuerte vínculo con su comunidad de origen en Nizao, donde encuentra sus raíces. Su historia sirve como inspiración para una nueva generación de atletas dominicanos.
- Salto al cine: Se anuncia que su historia de vida llegará a la pantalla grande el 22 de octubre, protagonizada por la joven atleta Disney de Alcántara, permitiendo que el público conozca facetas más personales de su vida, incluida su figura paterna.
- Visión a futuro: A pesar de sus medallas olímpicas y mundiales, Marileidy ya está enfocada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con el objetivo de defender su título y «llegar más fuerte que nunca».