Alicia Ortega presenta “Marileidy Sin Límites”

Este informe de Alicia Ortega presenta la trayectoria de la atleta dominicana Marileidy Paulino

Este informe de Alicia Ortega presenta la trayectoria de la atleta dominicana Marileidy Paulino. El video destaca cómo la deportista, originaria de Nizao, logró convertirse en una figura histórica del atletismo internacional al cerrar una temporada invicta en los 400 metros planos, desafiando constantemente la barrera de los 49 segundos.

Se enfatiza que, más allá del talento, su éxito es resultado de años de sacrificio y entrenamientos rigurosos. Ella atribuye gran parte de sus logros al apoyo de su entrenador, Yasen Pérez, y a su fe, que la acompaña en cada competencia.