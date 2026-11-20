Descubre las claves para mantener un cerebro sano: el papel de las frutas, legumbres, café, aceite de oliva y el beneficio de adelantar la cena antes de las 9 p.m.

Cuidar la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo a lo largo de la vida depende en gran medida de los hábitos cotidianos, especialmente de lo que ponemos en el plato y los horarios en los que comemos. Especialistas en neurología y nutrición coinciden en que incorporar alimentos ricos en antioxidantes y grasas saludables —como frutas, legumbres, café y aceite de oliva—, junto con la costumbre de adelantar la cena antes de las 9:00 de la noche (21:00 horas), constituye una fórmula eficaz para proteger la memoria y el rendimiento mental.

Lejos de requerir dietas restrictivas o suplementos costosos, la evidencia científica respalda patrones alimentarios sencillos que reducen la inflamación neuronal y favorecen el descanso reparador del sistema nervioso.

Los alimentos aliados de la memoria y la concentración

Los alimentos aliados de la memoria y la concentración

Integrar de manera regular ciertos grupos de alimentos aporta nutrientes esenciales para las conexiones neuronales y la salud vascular del cerebro:

Frutas (especialmente frutos rojos y cítricos): Aportan polifenoles, flavonoides y vitamina C, compuestos antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y protegen las neuronas frente al envejecimiento prematuro.

Aportan polifenoles, flavonoides y vitamina C, compuestos antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y protegen las neuronas frente al envejecimiento prematuro. Legumbres: Lentejas, garbanzos, habichuelas y guisantes son fuente de carbohidratos de absorción lenta, vitaminas del complejo B, hierro y fibra, proporcionando glucosa estable —el principal combustible del cerebro— sin provocar picos bruscos de azúcar en sangre.

Lentejas, garbanzos, habichuelas y guisantes son fuente de carbohidratos de absorción lenta, vitaminas del complejo B, hierro y fibra, proporcionando glucosa estable —el principal combustible del cerebro— sin provocar picos bruscos de azúcar en sangre. Aceite de oliva virgen extra: Rico en ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles antiinflamatorios, favorece la circulación sanguínea cerebral y ayuda a mantener la integridad de las membranas celulares.

Rico en ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles antiinflamatorios, favorece la circulación sanguínea cerebral y ayuda a mantener la integridad de las membranas celulares. Café (con moderación): Consumido sin exceso de azúcar ni cremas ultraprocesadas, mejora el estado de alerta, la concentración y aporta antioxidantes vinculados a un menor riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo.

Por qué adelantar la cena protege el cerebro

Por qué adelantar la cena protege el cerebro

Tan importante como la calidad de los alimentos es el horario de la última comida del día. Cenar temprano —idealmente antes de las 9:00 p. m. o al menos dos a tres horas antes de acostarse— permite que el organismo sincronice su metabolismo con los ritmos circadianos naturales:

Favorece la «limpieza» cerebral nocturna: Durante el sueño profundo se activa el sistema glinfático, encargado de eliminar desechos metabólicos acumulados en el cerebro durante el día. Una digestión pesada a altas horas de la noche interfiere con la calidad del sueño reparador. Mejora la sensibilidad a la insulina: Evitar ingestas tardías ayuda a regular los niveles nocturnos de glucosa e insulina, un factor clave dado que la resistencia a la insulina se asocia con mayor inflamación cerebral. Optimiza el descanso y la energía matutina: Al acostarse con la digestión avanzada, el cuerpo prioriza la reparación celular y cognitiva en lugar de destinar energía al sistema digestivo.

«El cerebro no solo se nutre de los antioxidantes y grasas saludables que consumimos durante el día, sino también del respeto a los horarios de descanso metabólico durante la noche,» señalan expertos en neurociencia y nutrición preventiva.

Adoptar esta combinación de alimentos frescos y horarios ordenados representa una inversión diaria y accesible para conservar la agilidad mental, el buen ánimo y la salud cognitiva con el paso de los años.