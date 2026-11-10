Superluna del 24 de noviembre: Cuándo y cómo ver este fenómeno

Este 24 de noviembre el cielo ofrecerá una brillante Superluna llena cerca de su perigeo, viéndose más grande y luminosa de lo habitual desde República Dominicana.

El calendario astronómico de noviembre reserva uno de sus eventos visuales más atractivos para el próximo martes 24 de noviembre de 2026, noche en la que el firmamento recibirá una Luna Llena con características de Superluna. Este fenómeno ocurre cuando la fase plenilunar coincide con el perigeo, el punto de la órbita elíptica en el que el satélite natural se encuentra más próximo a la Tierra.

Debido a esta cercanía orbital, el disco lunar puede apreciarse ligeramente más grande y notablemente más brillante que durante una luna llena convencional en su punto más lejano (apogeo), ofreciendo un espectáculo llamativo a simple vista.

¿Qué hace especial a esta Superluna de noviembre?

A diferencia de otras fases del ciclo lunar, la coincidencia entre plenilunio y perigeo produce efectos visuales y naturales particulares:

Mayor tamaño y luminosidad aparente: La Luna puede lucir hasta un 14 % más grande y alrededor de un 30 % más brillante en comparación con una microluna, destacando especialmente cuando asoma sobre el horizonte al caer la tarde.

La Luna puede lucir hasta un 14 % más grande y alrededor de un 30 % más brillante en comparación con una microluna, destacando especialmente cuando asoma sobre el horizonte al caer la tarde. Efecto óptico en el horizonte: Durante los primeros minutos tras su salida por el este, la presencia de edificios, árboles o montañas en el campo visual genera la conocida «ilusión lunar», haciendo que el astro parezca aún más imponente.

Durante los primeros minutos tras su salida por el este, la presencia de edificios, árboles o montañas en el campo visual genera la conocida «ilusión lunar», haciendo que el astro parezca aún más imponente. Influencia en las mareas: La alineación gravitacional entre el Sol, la Tierra y la Luna en perigeo provoca las llamadas mareas vivas o de perigeo, generando oscilaciones ligeramente más amplias en el nivel del mar.

Consejos para observarla y fotografiarla

Para disfrutar plenamente de este acontecimiento astronómico desde cualquier provincia de la República Dominicana no se requiere equipo especializado:

Elegir el momento de la salida lunar: El instante más fotogénico ocurre justo después del atardecer, cuando la Luna comienza a elevarse sobre el horizonte este y adquiere tonos dorados o anaranjados debido a la dispersión de la luz en la atmósfera.

El instante más fotogénico ocurre justo después del atardecer, cuando la Luna comienza a elevarse sobre el horizonte este y adquiere tonos dorados o anaranjados debido a la dispersión de la luz en la atmósfera. Buscar horizontes despejados: Playas orientadas al este, malecones, miradores o zonas elevadas permiten contemplar el ascenso completo del satélite sin obstáculos.

Playas orientadas al este, malecones, miradores o zonas elevadas permiten contemplar el ascenso completo del satélite sin obstáculos. Uso de binoculares o telescopios básicos: Aunque es perfectamente visible a simple vista, unos binoculares permiten distinguir con gran nitidez los mares lunares, cráteres principales y cadenas montañosas de su superficie.

«La Superluna es una oportunidad accesible para que toda la familia mire hacia el cielo; no hacen falta instrumentos complejos para maravillarse con el brillo y los detalles de nuestro satélite natural,» destacan aficionados a la astronomía.

Con cielos despejados, la noche del 24 de noviembre brindará una postal nocturna inigualable, cerrando el mes con uno de los fenómenos celestes más esperados del año.