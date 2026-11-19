Consulta los días y sectores con trabajos o cortes eléctricos programados hasta el domingo 22 de noviembre.

El cronograma de trabajos e incidencias eléctricas correspondiente a la semana del lunes 16 al domingo 22 de noviembre de 2026 incluye reportes asociados a Edeeste y a distintas localidades y sectores durante el transcurso de la semana.

Detalle de días y lugares registrados

Jueves 19 de noviembre de 2026

Los trabajos programados para este jueves incluyen las siguientes provincias, municipios, horarios y zonas:

Santo Domingo – Santo Domingo Este: BRUJ01 (7:20 am – 2:20 pm): Bella Vista, Capacito, La Barias, La Batalla, La Granja, La Piña, Los Berroa, Los Cocos De Mata De Palma, Mata Los Indios, Mata Vaca, San Ramon (Facilidades De Eted). BRUJ02 (7:20 am – 2:20 pm): Las Mercedes O Los Mella, Sabana De Tosa, Amelia, El Peje (Facilidades De Eted). BRUJ03 (7:20 am – 2:20 pm): El Peje, La Joya, Los Tocones (Facilidades De Eted). ACDO01: El Porton, El Cabreto, La Reforma De Cabreto (Inv), Villa Naranjo (Mantto. Prev. En Conductor). DESP02: Calero, Villa Duarte, El Pensador, Isabelita, La Francia, Los Caracoles-Sans Souci, Los Mameyes, Los Molinos (Ozama), Pueblo Nuevo, Residencial Turistico Sans Souci, Simonico (Transformador De Corriente). INVI03: Amanda I, Autopista De San Isidro, Brisa De La Charles, Delta Amarilis Ii, Delta Amarilis Iv, Estrella Del Este, Hoyo Solo, Invivienda, Los Trinitarios Ii, Mirador Del Este, Nancy Nadesha I, Nuevo Renacer, Residencial Ebano, Residencial La Moneda I, Residencial Reyoli, Villa Carmen (Construccion De Linea Mt). KM2404: El Cabreto, Mojarra, Prados De Las Cañas, Nueva Jerusalen, San Isidro, Ciudad Juan Bosch, San Isidro Arriba (Construccion De Linea Mt). KM2405: Bani Del Toro, El Mamey, El Mamon, El Toro, El Viso, Km 22 (La Javilla), La Piedra, Proyecto Lago Del Toro, Prados De Las Cañas, Mojarra, La Caoba, Cajuilito, El Coquito, La Culebra, El Fao (Facilitar Trabajos Contratista Privado). LM3801: Alma Rosa, Alma Rosa Ii, Capotillo Villa Faro, El Rosal, Ensanche Ozama, Italia, Nuevo Sol Nacient, Residencial Delta Amarilis I, Villa Faro (Construccion De Linea Mt). LM3802: Alma Rosa, Alma Rosa Ii, Carolina, Hamarap, Invi Los Minas, Las Palmas De Alma Rosa, Mi Hogar, Respaldo Alma Rosa, San Lorenzo, Urb Mendoza I, Urb Mendoza Ii, Los Rosarios (Construccion De Linea Mt). LM3805: Katanga, San Lorenzo, Los Mina Centro, Felicidad (Construccion De Linea Mt). LM3807: Ensanche Ozama, San Lorenzo, Invi Los Minas (Construccion De Linea Mt). LM3808: Altos De Cancino, Amapola, Colinas Del Este, El Almendro, El Brisal, Invi Los Minas, Las Palmas De Alma Rosa, Los Mina Centro, Los Mina Viejo, Los Rosarios, Lucerna, Prados Del Cachon De La Rubia, Residencial Belinda, Residencial Del Este, Residencial Mieses, Respaldo Alma Rosa, San Antonio, San Lorenzo, Toronja, Vista Hermosa, Residencial Belinda (Construccion De Linea Mt). LM6901: Katanga, Las Frutas, Los Mina Viejo (Facilitar Trabajos Proyecto De Donacion). LM6902: Boreal, La Lila-Los Tres Brazos, Las Enfermeras (Los Minas), Los Platanitos, Los Tres Brazos, Mil Flores, Mirador Del Ozama, Riviera Del Ozama, Santo Tomas De Aquino, San Lorenzo (Construccion De Linea Mt). VDU801: Farallones, Villa Eloísa 2Da, Valle Del Este, Tropical Del Este, Res Los Tres Ojos(Invivienda), Res Los Tres Ojos, Res Parque Del Este Ii, Res Parque Del Este, Marbella Iii, Maquiteria, Los Tres Ojos, Isabelita, Frailes I, Corales Del Sur, Barrios Nuevo, Arismar (Facilitar Trabajos Contratista Privado). VDU805: La Francia, Villa Duarte, Res Flor Del Faro, Parque Del Este Ii, Marquiteria, Los Molinos, Los Mameyes (Construccion De Linea Mt). HAMO03: Ana T Balaguer, Belleza De Los Altos, Cabilma Del Este, Hainamosa Ii, Invicea, Los Molinos, Los Pinos, Loa Rosales I, Los Rosales Ii, Tamarindo, Villa Tropical, Idalia Del Este (Transformador De Corriente).

Santo Domingo – Boca Chica: CANU01, CANU04 y CANU06 (7:20 am – 2:20 pm): La Caleta (Parcial) (Facilidades De Eted). CATA01 (7:20 am – 2:20 pm): Barrio Nuevo, Batey Gautier, Cayacoa I, Cruce De Boca Chica, El Vijia, Hato Viejo, Jerusalen, La Luisa, Los Guandules, San Jose, El Cruce De Jubey (Facilidades De Eted). CATA02 (7:20 am – 2:20 pm): Bani Del Toro, Hato Viejo, El Viso, Paraje El Mamon, El Toro, El Mamey, La Catalina, La Garza, Estorga (Facilidades De Eted). CATA03 (7:20 am – 2:20 pm): Hato Viejo (Facilidades De Eted). CATA04 (7:20 am – 2:20 pm): Hato Viejo, Hato Viejo 2, Hato Viejo 3, La Gina (Facilidades De Eted). CATA05 (7:20 am – 2:20 pm): Cliente exclusivo Aquarmor (Facilidades De Eted).

Monte Plata – Monte Plata: MP6901 (8:20 am – 5:20 pm): 30 De Mayo, Angelica 1Ro, Angelica Iii, Anton Sanchez, Barrio Lindo (Monte Plata), Barrio Meriño, Bella Vista, Cafe Negro, Centro Pueblo Monte Plata, Colombia, Dona Goya, El Km 5, Km El 10, El Km 11, El Km 12, El Matadero, Enfre Reyes, Invi I, Invi Ii, La Cloaca, La Berenjena, La Casueza, La Reforma, Cojobal, Placer, El Guano, La Hormiga, Chirino, Las Caobas, Maria La Colora, Batey San Jose, Yaita, Villa Juana, San Francisco, Primer Alto, El Prado, Los Hatillo, Indu Palma, Ricacay, Los Maestros, Los Diagrumos, Plaza Cacique, Pueblo Arriba, Sabana Larga, Vietnam, Villa Olimpica (Los Multis), Cara Linda, Cercadillo (Construccion De Linea Mt).

San Pedro de Macorís – San Pedro de Macorís: BRUG01 (9:20 am – 3:20 pm): Santa Clara (Facilidades De Eted). CAYA02 (9:20 am – 3:20 pm): Cayacoa Ii, El Bronce, La Yeguada, Los Conucos, Juan Dolio, Guavaberry (Facilidades De Eted). CEIG01 (9:20 am – 3:20 pm): Cesar Iglesia (Facilidades De Eted). GUAV01 (9:20 am – 3:20 pm): Villas Guavaberry (Facilidades De Eted). HARG01 (9:20 am – 3:20 pm): Punta De Garza (Facilidades De Eted).

San Pedro de Macorís – San José de los Llanos: CAYA01 (9:20 am – 3:20 pm): Batey Consuelito, Batey Copeyito, Batey Los Coquitos, Batey Paloma, Cayacoa Ii, El Alto, El Canario, El Coco, El Guayabal, El Jengibre, El Manguito Ii, Guajabo, Juana Lorenza, La Hermita De Blanco, La Palma, La Plumita, La Retornada, La Sabana, La Yeguada, Las Caobas 1, Las Caobas 2, Las Mercedes O Los Mella, Los Cachimbos, Los Cruces, Los Mameyes, Los Multis, Los Santana, Los Votados, Mata Caliche, Paña Paña, San Jose, San Marcos, Victorina, Villa Progreso, La Cruz, La Rufina, Batey Gaviota, Los Danieles, Batey Gayareta, Guasara, Los Llanos (Facilidades De Eted). CAYA03 (9:20 am – 3:20 pm): Batey Gautier, Cayacoa I, El Bronce, Honduras, Los Conucos, Monte Largo (Facilidades De Eted).

Hato Mayor del Rey – Hato Mayor del Rey: HAMY03 (9:20 am – 3:20 pm): La Guama, Centro La Javilla, Las Barriolas, Pringamosa, Batey Pringamosa, Batey Alfonso, Batey Paco, Quisqueya Verde, Batey Nicola Casanova, La Toma, La Lomita, Los Vasquez, Los Pino, S Manganagua, La Javilla, Morquechu, Los Caimoni, Los Antuna, La Trepada, Higerito, Casa Colorado, Mirador, Batey Casa Colora, Casa Colora, Magua, Los Mota, Guayabal, Aloncillo, Yerba Buena, Sabana Burro, La Cerca, Los Fulgencio A Dentro, Rincon Beyaco, Los Cacaos, Los Corales, Peña Alta, La Vigila, La Clara, Loma Del Limon, Almirante, La Sierra, Rancho De Cosme, Guachupita, Hoyoncito, El Puerto, Rincon Dulce, Los Yabano, Las Cañas, La Sabana, Batey Isabel, Libonao, Los Coco, La Lima, La Laja, El Mamon, Batey Anita, Batey Cambalache (Mantto. Prev. En Conductor).

La Altagracia – Higüey: HI3803 (9:20 am – 3:20 pm): Centro De La Ciudad, El Naranjo, El Tamarindo, Los Reynosos, San Jose, Urb Los Palitos, Los Memisos, Villa Hortensia, Urb Los Corales, Villa Cristal, Los Prados, El Llano, Monte Santa Maria, Brisas Del Llano, Frajumil, Doña Fema, La Imagen, Lotificacion Sajour, Lotificacion La Altagracia, Los Rosales, Luisa Perla I, La Torre, Enriquillo, Los Guayabos, Villa Nazaret, 21 De Enero, Antonio Guzman, Pepe Rosario, Mama Tingo (Construccion De Linea Mt). HI3805 (9:20 am – 3:20 pm): Los Prados, El Llano, Brisas Del Llano, La Imagen, El Naranjo, Villa Nazaret, San Martin De Porres, Lotificacion La Altagracia, Luisa Perla I, Lotificacion Caraballo, Residencial Monte Alto, Berta Maria, Residencial Arboleda, Res Ana Amelia, Las Manzanas De Chilo Puerier, Teofila Pion, Jobo Dulce, Jagua Mocha, Maria Dulce (Maria Ruiz), Batey Guazuma, Santa Clara, Mata Chalupe, La Tranquera, Las Limas, Los Palitos (Construccion De Linea Mt).

Hato Mayor del Rey – Sabana de la Mar: SAMA01 (9:20 am – 3:20 pm): 5 Casas, Alto De La Piedra, Barrio Lindo La Yagua, Bella Vista, Bella Vista O Loma Clara, Buenos Aires, Capotillo, Catarey, Centro Del Pueblo, Centro Pueblo (El Valle), El Cabao, El Liceo, El Maricao, El Paris, El Sano, Km 23, La Jaqueta, La Javilla, La Loma Del 4, La Otra Banda, La Chamuscada, Los Multi, Los Profesores, Mango Limpio, Pajarito Afuera, Pueblo Abajo, San Carlos, Rio Chiquito, San Rafael, Villa Suiza, Yanigua, Pueblo Viejo, La Ceja, Caño Hondo, Arroyo Piedra (Mantto. Prev. En Conductor).

Distrito Nacional – Distrito Nacional: TIM202 (9:20 am – 3:20 pm): 27 De Febrero, Borojol, Ensanche Luperon, Guachupita, Maria Auxiliadora, Mejoramiento Social, Villa Maria (Mantto. Prev. En Conductor).



Viernes 20 de noviembre de 2026

Para este viernes se encuentran programadas las siguientes intervenciones:

Santo Domingo – Santo Domingo Norte: BNV103 (9:20 am – 3:20 pm): Ciudad Modelo, Los Cazabes, Barrio Nuevo (Los Cazabes), Urb Juan Rafael, Duquesa, La Gina, El Cajuilito, Mata San Juan, El Belen, Jamaica, Higuero Abajo, Jacagua, Residencial Praderas Del Mirador, Res Yendri, Residencial Rafelita (Construccion De Linea Mt). DAJA03 (9:20 am – 3:20 pm): Altos De Chavon (V.M.), Bambu I Inv, Barrio De Juanito, Barrio Nuevo I S.P, Barrio Nuevo S.P., Brisa De Los Palmares, Cerros Del Yuca, Colinas Del Marañon Ii, Conde 1, Constitucion, El Milloncito 1, El Milloncito Ii, El Milloncito Iii, Hong Kong, Juan Pablo Duarte (Sabana Perdida), La Virgen, Las Antillas, Las Colinas, Los Guayuyos, Los Pinos S.P., Lotes Y Servicios, Lotes Y Servicios Ii, Lotes Y Servicios Iii, Majagual S.P., Miraflores, Residencial Noelia, Villa Esperanza I, Villa Esperanza Ii, Villa German Ii, Villa Morada, Villa Palma, Villa Pompa, Conde 2, Bambu I, Bambu Ii, Villa German, El Progreso (Construccion De Linea Mt). DAJA05 (9:20 am – 3:20 pm): Bambu Ii Inv, Barrio Agrario, Brisa De Los Palmares, Brisas Del Este S.P., Conde 1, El Progreso, Elsa Patricia, Jardines De Sabana, La Virgen, Las Mercedes, Libertad, Los Guayuyos, Lotes Y Servicios, Miraflores, Invi La Virgen, Urb Derechos Humanos, Constitucion (Construccion De Linea Mt).

Santo Domingo – Boca Chica: BOCA01 (9:20 am – 3:20 pm): Cristo Rey, Sueño Caribeño, Coquitos Boca Chica, Monterrey, El Mesias (Alto De Chavon), Costa Blanca, Res. Mar Del Rey, Res. Marina Garden, La Malena, Sector Los Bancos, Club Miramar, Respaldo Las Americas, Ciudad Caribe, Guayacanes (Facilitar Trabajos Contratista Privado).

Distrito Nacional – Distrito Nacional: CAPO01 (9:20 am – 5:20 pm): Ensanche Espaillat, Ensanche Luperon, Villa Maria (Facilitar Trabajos Proyecto De Donacion). CAPO02 (9:20 am – 5:20 pm): Ensanche Luperon, Mejoramiento Social, Villa Consuelo, Villa Maria, Villa Juana (Facilitar Trabajos Proyecto De Donacion). TIM208 (9:20 am – 3:20 pm): La Cienega, Los Guandules, Guachupita (Mantto. Prev. En Conductor).

San Pedro de Macorís – San Pedro de Macorís: CONS02 (9:20 am – 3:20 pm): Barrio Inmaculada Concepcion, Barrio Nuevo, Batey Ab-4, Batey Don Juan, Batey Experimental, Batey San Juan Bautistac, El Invi, El Kilombo, Filiu, George, Guachupita, Hato Mayor, Invi Villa Progreso, La Habana, La Loma, La Mina, La Palma, Libertad, Los Jardines, Los Maestros, Los Vecinos O La Carretera, Pueblo Nuevo, Puerto Principe, Puerto Rico, Santa Ana, Sueño Real, Villa Enriquillo, Villa Progreso (Cachipero), Villa Verde (Construccion De Linea Mt).

Monte Plata – Yamasá: DAJA02 (9:20 am – 3:20 pm): Batey Guanuma, Batey La Mayita, Batey Yagua, El 11, El Laurel, Hacienda Estrella, La Altagracia, La Campaña, La Esperanza, La Estrella Vieja, La Gina (Cruce De La Gina), La Jaiba, La Luisa Blanca, La Luisa Prieta, La Primavera, La Victoria, La Virgen, Los Castillos, Los Charleses, Los Coquitos, Los Mercedes, Mata Redonda, Proyecto San Ramon, San Antonio, San Pablo, Villa Estrella, Villa Primavera, El 12 De Luisa Blanca, San Mateo, Los Solares, Batey Yagua, El Cruce De La Bomba (Mantto. Prev. En Conductor). YAMA01 (9:20 am – 3:20 pm): Los Vargas, Los Arroyos, Arroyo Adentro, El Caserio, El Millon, La Paz, La Peguera, El Manguito, La Majagua, El Despegado, La Placeta, Los Dionicios, El Pueblecito, El Naranjo, Las Tres Cruces, El Caimito, La Emplanada, El Dajao, El Mogote, El Cercadillo (Construccion De Linea Mt). YAMA02 (9:20 am – 3:20 pm): El Rincon, La Colorada, Barrio Juan Pablo Duarte, Nuevo Horizonte, Los Mulo, Centro Pueblo Yamasa, El Ciguelillo, El Invi, Las Flores(Yamasa), Los Almendro, Canta Maco (Construccion De Linea Mt). YAMA03 (9:20 am – 3:20 pm): Yamasá (parcial) (Construccion De Linea Mt).

Santo Domingo – Santo Domingo Este: HAMO06 (9:20 am – 5:20 pm): El Jhon F. Kennedy, El Perla, Los Solares-Villa Liberacion, Margara, Residencial Acasia Oriental, Tamarindo, Villa Liberacion (Facilitar Trabajos Proyecto De Donacion). INVI01 (9:20 am – 5:20 pm): Invivienda, Residencial Charles, Resp. Villa Carmen, Villa Carmen (Facilitar Trabajos De Eted). LM3803 (9:20 am – 5:20 pm): Alma Rosa, El Dique 1, Ensanche Ozama, Las Americas, Molinuevo, Oxigeno (Dique 2), Ambar (Mantto. Prev. En Conductor). PARR02 (9:20 am – 5:20 pm): San Antonio De Guerra, Las Parras (Facilitar Trabajos Contratista Privado).

La Romana – La Romana: RO3806 (9:20 am – 3:20 pm): Barrio George, Villa San Carlos, Central Romana (Construccion De Linea Mt). ROPU01 (9:20 am – 3:20 pm): Barrio Blanco, Sinai, Los Pica Piedras, Los Profesores, Piedra Linda, Sabaneta, Villa Deportiva, Villa Zorrilla, Vista Hermosa, Villa España, Ensanche La Paz, Los Maestros, Jardines Piedra Linda, El Centro, Villa Paraiso, La Lechoza, El Jobo, Villa Hermosa, El Higo, San Andres, El Tamarindo, Ramon Matias Mella, Comajon, La Caoba (Construccion De Linea Mt).



Sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026 (y tramos previos del cronograma)

En el fragmento del cronograma semanal correspondiente al sábado 21 y al domingo 22 de noviembre figuran los encabezados de fecha y la mención a Edeeste, sin que en la extracción proporcionada se especifiquen sectores o franjas horarias adicionales. Asimismo, en el bloque previo a la jornada del jueves 19 aparecen circuitos y zonas vinculadas a Capotillo (CAPO11), Despacho (DESP03, DESP06, DESP09), Timbeque II (TIM201), Consuelo (CONS02), Hainamosa (HAMO06), Invivienda (INVI04), Las Parras 69 (PARR02), Romana 138 (RO3806), Romana Pueblo (ROPU01), El Seybo (SEIB02), Seybo–Miches 34.5 (SEIB03) y Yamasá (YAMA01, YAMA02, YAMA03) sin indicación explícita de día o con horarios parciales.