Junior Lake: “Aquí nadie anda en números, andamos en campeonatos”

Junior Lake afirmó que el Escogido juega por campeonatos, tras su jonrón 40 y una victoria 4-2 sobre los Tigres.

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO. – “Aquí nadie anda en números, andamos en campeonatos”, sentenció Junior Lake en la conferencia de prensa luego del partido en el que conectó su cuadrangular 40 de por vida en series regulares de LIDOM.

Lake también se lució con el guante al lanzarse de cabeza en el tercer episodio para robarle un extrabase a Cristhian Adames en el jardín central en el encuentro que terminó 4-2 en favor de los Leones sobre los Tigres.

“Uno está ahí para ayudar a los pitchers de nosotros y hacer la jugada si uno puede hacerla. Tenemos un equipo versátil que te juega a la defensa, te puede correr, te puede sacar a la bola y jugamos buena defensa”, recalcó.

Polanco explica su aporte ofensivo y su rol en el equipo

Polanco destaca su jonrón y su disposición para aportar

Otro que conectó jonrón fue Gregorý Polanco, de hecho representó la primera carrera del juego, un estacazo contra Luis Gil que salió a 108.9 millas por hora y recorrió una distancia de 419 pies.

“Gil tiene muy buenas rectas. Me puse a mirar algunos de sus pitcheos y me cayó por debajo y, en un conteo favorable para mí, me puse un poco más agresivo. Estaba buscando un buen pitcheo, lo tiró y gracias a Dios pude conectarle buena línea”, indicó Polanco.

A pesar de que tiene un OPS de .976 y tres extrabases en 14 turnos, Polanco está consciente de que habrá días en los que no verá acción debido al talento que presenta el conjunto rojo.

“Yo sé que quizás no voy a jugar todos los días, pero yo tengo que mantenerme ready para cuando me den la oportunidad. Yo salí ahí a dar lo mejor de mí”, dijo Polanco.

Escogido consolida su ventaja en la tabla

La victoria deja a los bicampeones nacionales a dos partidos por encima del Licey en la cima de la tabla de posiciones con marca de 16-8.