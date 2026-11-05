¿Las pilas usadas van a la basura? Esto dicen expertos

Descubre por qué las pilas usadas no deben ir a la basura común. Conoce las recomendaciones de los especialistas para su correcta gestión y reciclaje.

Una de las dudas más frecuentes en la gestión de residuos domésticos es el destino correcto de las pilas y baterías usadas. Arrojarlas junto con la basura común representa un grave peligro para el medio ambiente y la salud pública debido a los componentes químicos que albergan en su interior.

Especialistas en manejo de residuos y protección ambiental señalan que su composición y estado físico determinan estrictas precauciones para su almacenamiento, traslado y posterior recuperación, evitando así daños severos durante el proceso.

Por qué las pilas no deben ir a la basura común

Las baterías contienen metales pesados y sustancias corrosivas como mercurio, cadmio, plomo, níquel y litio. Cuando se desechan de forma incorrecta en vertederos o se incineran:

Contaminación de suelos y fuentes de agua: Al deteriorarse la carcasa exterior, los líquidos tóxicos se filtran y pueden alcanzar las napas subterráneas de agua potable.

Al deteriorarse la carcasa exterior, los líquidos tóxicos se filtran y pueden alcanzar las napas subterráneas de agua potable. Riesgos de incendio: Las pilas de litio o ion-litio mal desechadas pueden generar cortocircuitos al entrar en contacto con otros materiales bajo presión, provocando incendios en camiones recolectores o plantas de tratamiento.

Las pilas de litio o ion-litio mal desechadas pueden generar cortocircuitos al entrar en contacto con otros materiales bajo presión, provocando incendios en camiones recolectores o plantas de tratamiento. Pérdida de recursos valorizables: Tirarlas impide la recuperación de metales valiosos que pueden ser reincorporados a la cadena productiva mediante procesos de reciclaje especializados.

Recomendaciones de los especialistas para su manejo

Recomendaciones de los especialistas para su manejo

Para evitar riesgos y mitigar el impacto ambiental, los expertos sugieren adoptar pautas claras en el hogar y en la comunidad:

Almacenamiento seguro en casa: Acumular las pilas en un recipiente seco, de plástico o vidrio, alejado de fuentes de calor y de la humedad, evitando que se acumulen en grandes cantidades durante años.

Acumular las pilas en un recipiente seco, de plástico o vidrio, alejado de fuentes de calor y de la humedad, evitando que se acumulen en grandes cantidades durante años. Aislamiento de los bornes: En el caso de baterías de mayor tamaño o de litio, se recomienda cubrir los polos (terminales positivo y negativo) con cinta adhesiva para prevenir posibles cortocircuitos.

En el caso de baterías de mayor tamaño o de litio, se recomienda cubrir los polos (terminales positivo y negativo) con cinta adhesiva para prevenir posibles cortocircuitos. Uso de puntos de acopio autorizados: Depositar los dispositivos en contenedores especiales habilitados en supermercados, centros comerciales, instituciones públicas o puntos limpios municipales destinados exclusivamente para residuos peligrosos domiciliarios.

Depositar los dispositivos en contenedores especiales habilitados en supermercados, centros comerciales, instituciones públicas o puntos limpios municipales destinados exclusivamente para residuos peligrosos domiciliarios. Evitar la manipulación indebida: Nunca intente romper, perforar o quemar una pila, ya que la liberación de sus gases y compuestos químicos es altamente tóxica.

«Una gestión adecuada de las pilas usadas no es solo una cuestión de limpieza urbana, sino una responsabilidad ambiental fundamental para preservar nuestros ecosistemas,» recalcan los especialistas en reciclaje.

Adoptar el hábito de separar las baterías de la basura convencional y llevarlas al sistema de recolección correcto garantiza que los componentes peligrosos reciban el tratamiento técnico necesario para neutralizar su impacto.