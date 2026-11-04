Ramón Laureano pega jonrón de tres carreras y da al Escogido su novena victoria seguida

Ramón Laureano impulsa con un jonrón de tres carreras la novena victoria consecutiva de los Leones del Escogido en el béisbol invernal dominicano.

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– Un jonrón de tres carreras de Ramón Laureano permitió a los Leones del Escogido dejar en el terreno a los Toros del Este y alcanzar su novena victoria consecutiva en el torneo de béisbol invernal dominicano.

Laureano conectó el batazo decisivo con dos corredores en circulación, sellando una remontada del conjunto escarlata en un emocionante cierre de partido.

El cuadrangular desató la celebración de los jugadores y fanáticos del Escogido, que presenciaron cómo su equipo consiguió otro triunfo para extender su racha ganadora.

Escogido mantiene su racha de triunfos

Con esta victoria, los Leones sumaron nueve triunfos consecutivos, consolidando el buen momento que atraviesan en el campeonato.

La ofensiva de Laureano resultó determinante para completar la remontada y evitar que los Toros del Este se llevaran el encuentro.

El batazo de tres carreras fue la jugada decisiva de una noche en la que el Escogido volvió a imponerse, manteniendo su cadena de victorias en la pelota invernal dominicana.