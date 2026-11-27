La fundación reconoció los 50 años de trayectoria del comunicador y productor, en una ceremonia que reunió a familiares, artistas, amigos y colegas

La Fundación Bulevar de las Estrellas incorporó al comunicador y productor Jochy Santos a la galería de personalidades dominicanas distinguidas con una estrella de bronce, en reconocimiento a sus cinco décadas de trayectoria profesional y sus aportes a la radio, la televisión y la industria del entretenimiento.

La ceremonia de develación se celebró el viernes 27 de noviembre de 2026, en el paseo central de la avenida Winston Churchill, casi esquina Víctor Garrido Puello.

La Fundación Bulevar de las Estrellas incorporó al comunicador y productor Jochy Santos

El acto contó con la presencia de personalidades del arte, la cultura y la comunicación, así como de familiares, amigos, colegas e integrantes de los programas de radio y televisión que produce Jochy Santos.

El reconocimiento distingue la labor de un profesional que, a través del humor, la creatividad y su cercanía con el público, ha acompañado a varias generaciones de dominicanos.

El reconocimiento distingue la labor de un profesional que, a través del humor, la creatividad y su cercanía con el público

A lo largo de su carrera, Santos ha impulsado proyectos emblemáticos como «El mismo golpe con Jochy», «Divertido con Jochy» y «Es temprano todavía», espacios que también han servido de plataforma para la proyección de nuevos talentos.

Santos ha impulsado proyectos emblemáticos

La continuidad de un legado

Belkis Batista, presidenta de la Fundación Bulevar de las Estrellas, destacó la trayectoria profesional de Jochy Santos, su calidad humana y su compromiso durante cinco décadas con un entretenimiento sano, divertido y de calidad.

La hija del fallecido periodista Carlos Batista Matos, fundador de la institución, y de la artista Belkis Concepción, quien estuvo presente en la ceremonia, reafirmó su compromiso de continuar la labor iniciada por su padre y preservar el propósito que dio origen a la fundación.

La presidenta de la institución resaltó el talento, la constancia y la dedicación del homenajeado, así como su capacidad para mantenerse vigente en los medios de comunicación y conectar con distintas generaciones de dominicanos.

Asimismo, ponderó su contribución al desarrollo de nuevos talentos, a quienes ha brindado oportunidades de crecimiento profesional a través de sus proyectos de radio y televisión.

Batista destacó la importancia de continuar reconociendo en vida a las personalidades que, con su trabajo y dedicación, han contribuido al desarrollo del arte, la cultura y la comunicación dominicana.

La develación de la estrella de Jochy Santos representa, además, la continuidad de la misión institucional impulsada por Carlos Batista Matos.

Edilenia Tactuk destaca sus aportes

La productora de televisión Edilenia Tactuk tuvo a su cargo una intervención en la que resaltó las cualidades profesionales de Santos y la incidencia que ha tenido en la formación de numerosos talentos del entretenimiento dominicano.

Tactuk recordó sus inicios profesionales junto al homenajeado y ponderó su creatividad, disciplina y capacidad para convertir sus ideas en proyectos que han logrado una amplia aceptación del público.

Asimismo, expresó su gratitud por las oportunidades que el comunicador ha ofrecido a lo largo de su trayectoria y por su contribución al crecimiento profesional de numerosas figuras de la televisión dominicana.

Jochy Santos agradece la distinción

Jochy Santos agradece la distinción

Al recibir el reconocimiento, Jochy Santos manifestó su satisfacción y destacó el significado especial que tiene para él esta distinción, debido a la amistad que mantuvo con Carlos Batista Matos.

«Es otro reconocimiento más dentro de mi carrera, pero este tiene algo muy particular. Primero, por Carlos Batista Matos, quien fue mi amigo, mi compañero. De hecho, nos juntábamos casi todos los viernes cuando íbamos a grabar el programa. Él salía del estudio y yo entraba, y él y yo hacíamos relajos», recordó.

El comunicador evocó con afecto los momentos que compartió con el fundador del Bulevar de las Estrellas durante sus jornadas de trabajo en Color Visión.

«Hay muchísimos videos de nosotros relajando, porque él siempre, con su personalidad, decía que era el mejor vestido, etcétera. Eso, por un lado, me hace muy feliz», expresó.

Jochy Santos manifestó su satisfacción y destacó el significado especial que tiene para él esta distinción

Santos también valoró el carácter permanente y público de la distinción, que permitirá a quienes transiten por la avenida Winston Churchill conocer parte de su historia profesional.

«He tenido muchos reconocimientos, tengo que admitirlo, pero este es especial, no solamente por lo de Carlos, sino porque está en un paseo. Aquellos premios los puedo tener en mi oficina, en mi casa, donde mamá, donde sea, pero este es un premio en el que todo el que haga un paseo por aquí, por este bulevar, va a ver nuestro nombre y va a conocer parte de nuestra historia», manifestó.

«Así que gracias y, de verdad, estoy muy feliz y muy contento», agregó.

Santos también valoró el carácter permanente y público de la distinción

Color Visión honrará la memoria de Carlos Batista Matos

En el marco de la ceremonia, Ángel Laureano, director de Color Visión, anunció que, por decisión del presidente ejecutivo de la televisora, Domingo Bermúdez, el estudio C llevará el nombre de Carlos Batista Matos.

En esa planta televisora, el fallecido periodista produjo y condujo durante años su programa «Con los famosos».

Laureano elogió la trayectoria profesional de Batista Matos, destacó su calidad humana y ponderó los aportes que realizó a la televisión dominicana, así como los vínculos de amistad que cultivó durante su ejercicio profesional.

El tributo de su hijo

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la intervención de Eduardo Santos, hijo del homenajeado, quien resaltó las enseñanzas, los valores y el ejemplo profesional de su padre.

«Hablar de tu trayectoria es hablar de años de entrega, de creatividad, de disciplina, de momentos inolvidables y de una pasión por el entretenimiento que ha trascendido las pantallas y se ha convertido en parte de la historia de la televisión dominicana», expresó.

Eduardo Santos destacó la influencia que ha ejercido su padre en distintas generaciones de profesionales del entretenimiento.

«Para muchos, ha sido un referente, un maestro, una inspiración y una de las figuras más importantes del entretenimiento de nuestro país. Pero hoy, para mí, no es solamente hablar de esa figura, de ese nombre que tantas personas admiran y respetan. Hoy es hablar de mi papá».

El hijo del comunicador también reflexionó sobre la dimensión humana del homenajeado y su vocación de llevar alegría al público.

«Y quizás esa sea la parte más difícil, porque cuando uno tiene la oportunidad de compartir la vida con alguien a quien el país admira, corre el riesgo de acostumbrarse a su grandeza, de verla como algo cotidiano, de olvidar que detrás de todo ese reconocimiento existe un hombre que ha dedicado su vida a hacer felices a los demás».

Sobre la Fundación Bulevar de las Estrellas

La Fundación Bulevar de las Estrellas fue creada por el periodista Carlos Batista Matos con el propósito de reconocer y preservar el legado de personalidades destacadas del arte, la cultura, la comunicación y el deporte.

El paseo cuenta con alrededor de 50 estrellas de bronce, entre ellas las dedicadas a Juan Luis Guerra, Óscar de la Renta, Casandra Damirón, Freddy Beras Goico, Milly Quezada y David Ortiz.

Tras el fallecimiento de su fundador, la institución continúa su labor bajo la presidencia de Belkis Batista, reafirmando su compromiso con la preservación de la memoria y el reconocimiento de figuras cuyos aportes han trascendido generaciones.

Patrocinadores

La ceremonia contó con Banreservas como patrocinador oficial, así como con el patrocinio de BlackBeetle Design Studio, Tropella Cocktails, Starbucks, Planeta Azul y Las Galletas de Diana, marcas cuyo respaldo contribuyó a hacer posible este homenaje.