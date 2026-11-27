Este video captura la visita de la reconocida artista Charytín Goico, conocida como «La Rubia de América», al programa de variedades Bemberé.

Dinámica con el anfitrión: Hacia el final del segmento, conversa brevemente con Alfonso Rodríguez sobre temas personales y anécdotas, manteniendo siempre un tono alegre y vivaz antes de ir a una pausa comercial.

Recibimiento: Charytín es recibida con gran entusiasmo y aplausos por parte del elenco. Ella elogia la escenografía y comenta que no se realizaba un programa de ese tipo en el país desde que ella misma solía hacer televisión.

Interacción sobre su estilo: Se bromea sobre sus botas, a lo que ella responde con humor que las usa desde hace mucho tiempo, destacando su trayectoria y talento.

Clarificación humorística: Tras una comparación con otra figura pública llamada Fefita, Charytín aclara con respeto que ellas no son contemporáneas, reafirmando su propia identidad artística.