Escogido y Licey lideran; Águilas caen al fondo en una tabla muy distinta a la de la temporada pasada.

Por:Noticias SIN

Redacción. La mitad de la serie regular del campeonato de béisbol invernal dominicano ofrece un panorama muy diferente al que presentaba la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) en esta misma etapa de la temporada pasada.

El cambio más llamativo tiene como protagonistas a las Águilas Cibaeñas y los Leones del Escogido. Mientras los aguiluchos dominaban ampliamente la clasificación en noviembre de 2025, con uno de los mejores arranques de su historia reciente, en la campaña 2026-2027 se encuentran en la parte baja de la tabla.

En cambio, los escarlatas, que el año pasado batallaban por mantenerse cerca de los puestos clasificatorios, ahora encabezan el campeonato.

Los Tigres del Licey también presentan una recuperación importante, luego de haber ocupado el último puesto durante buena parte de la primera mitad de la campaña anterior.

Al cierre de los partidos del miércoles 18 de noviembre de 2026, los Leones encabezan la clasificación con 17 victorias y nueve derrotas, seguidos por los Tigres (15-11), Estrellas Orientales (14-12), Gigantes del Cibao (12-13), Toros del Este (10-16) y Águilas Cibaeñas (9-16). Tabla de posiciones 2026-27+1

El cambio de posiciones: antes y ahora

La diferencia entre ambas campañas se aprecia mejor al observar el balance de victorias y derrotas de cada organización.

Jonrones de Leyba y Fitzgerald guían Licey sobre Escogido

Escogido: de perseguir la clasificación a comandar el torneo

Uno de los cambios más significativos corresponde a los Leones del Escogido. El conjunto rojo pasó de tener marca de 11-15 en el corte de la temporada pasada a presentar un impresionante 17-9 en la actual.

Esto representa seis victorias más y seis derrotas menos en los registros comparados.

La transformación resulta particularmente interesante porque los escarlatas terminaron conquistando el campeonato 2025-2026, pese a no haber tenido una primera mitad favorable. Después de superar las dificultades de la serie regular, lograron avanzar al round robin y posteriormente se coronaron campeones al derrotar a los Toros del Este en la serie final.

Ahora, los dirigidos por Ramón Santiago han conseguido colocarse en una posición privilegiada desde temprano, con un equipo que ha mostrado mayor consistencia y capacidad para mantenerse en los primeros puestos.

El desafío será sostener ese rendimiento durante la segunda mitad, cuando aumenta la presión por asegurar la clasificación.

Licey: una recuperación que cambia su perspectiva

Los Tigres del Licey también protagonizan una de las recuperaciones más importantes del campeonato.

En la primera mitad de la campaña anterior, los azules tenían récord de 10-16 y ocupaban el último lugar de la clasificación. En la actual presentan marca de 15-11, suficiente para colocarse en la segunda posición.

La diferencia es de cinco triunfos adicionales y cinco derrotas menos en los cortes comparados.

El contraste es considerable para una organización acostumbrada a competir por los primeros puestos y que en la temporada anterior tuvo dificultades para encontrar regularidad.

El conjunto azul ha logrado cambiar su panorama y llega a la segunda mitad con posibilidades de disputar el liderato y fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Águilas: del dominio absoluto a una situación complicada

El caso de las Águilas Cibaeñas representa el contraste más fuerte entre las dos temporadas.

En noviembre de 2025, los amarillos registraban 21 victorias y apenas cuatro derrotas, para un porcentaje de .840. Su desempeño fue tan dominante que llegaron a superar el arranque de 20-5 que había conseguido la franquicia en la temporada 2004-2005.

En aquel momento, el equipo santiaguero había ganado 11 de sus últimos 12 compromisos y mantenía una ventaja de ocho juegos y medio sobre su más cercano perseguidor.

Sin embargo, el escenario actual es completamente diferente. Las Águilas presentan marca de 9-16 y ocupan el último puesto de la clasificación, con 12 victorias menos que en el corte de la campaña anterior.

El contraste no solamente se refleja en los resultados, sino también en la distancia que separa al equipo de los puestos de clasificación.

La organización tendrá que encontrar respuestas en su ofensiva y pitcheo si pretende evitar que la segunda mitad se convierta en una carrera contrarreloj para alcanzar la postemporada. Diario Libre+2

Estrellas: un comienzo más competitivo

Las Estrellas Orientales también muestran una mejoría en comparación con la campaña pasada.

Los verdes tenían récord de 12-16 en el corte utilizado de noviembre de 2025, mientras que ahora presentan 14-12, registro que los mantiene en la tercera posición.

El conjunto oriental ha conseguido ubicarse por encima de .500 y mantenerse cerca de los dos primeros puestos, una diferencia importante respecto al desempeño que mostraba en la primera parte del torneo anterior.

Su reto será conservar la estabilidad y evitar los altibajos que puedan comprometer su posición en la clasificación.

Gigantes: el equipo que mantiene una línea similar

Los Gigantes del Cibao presentan números relativamente parecidos a los de la temporada pasada.

En el corte anterior tenían marca de 11-14, mientras que en la actual registran 12-13. Aunque la mejoría es de apenas una victoria, el conjunto francomacorisano ha conseguido mantenerse competitivo y ocupa el cuarto puesto.

La principal diferencia es que, en esta campaña, los Gigantes se encuentran en una zona más favorable para disputar la clasificación, aunque todavía necesitan mejorar su consistencia para acercarse a los primeros lugares.

Toros: una primera mitad que sigue siendo un desafío

Los Toros del Este tampoco han logrado despegar en esta temporada.

En el corte de noviembre de 2025 tenían balance de 13-13, mientras que ahora registran 10-16, tres victorias menos y tres derrotas adicionales.

El equipo romanense pasó de encontrarse en una situación equilibrada a ocupar el quinto puesto, con la necesidad de mejorar sus resultados para no perder terreno frente a sus principales competidores.

Aunque todavía queda la mitad del calendario, la distancia con los primeros lugares obliga a los taurinos a conseguir una mejor racha de resultados.

Una segunda mitad que promete una lucha diferente

La comparación deja varias conclusiones interesantes. El Escogido y el Licey son los equipos que más han mejorado sus registros, mientras que las Águilas experimentan el retroceso más pronunciado.

Las Estrellas también han dado un paso adelante y los Gigantes mantienen una trayectoria relativamente estable. Los Toros, por su parte, necesitan reaccionar para recuperar el terreno perdido.

Sin embargo, la historia de la campaña anterior demuestra que el lugar ocupado durante la primera mitad no determina necesariamente el desenlace del campeonato.

Las Águilas terminaron la serie regular 2025-2026 como líderes con 32-17, mientras que el Escogido, que había tenido un comienzo complicado, terminó levantando el trofeo de campeón. Los Toros también lograron avanzar hasta la final. Pelota Invernal+1

Con otros 25 partidos por delante, los seis conjuntos tienen margen para cambiar su destino. La diferencia es que algunos llegan a esta segunda parte con la confianza de haber encontrado su ritmo, mientras otros necesitan una reacción inmediata.