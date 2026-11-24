Consulta el calendario de trabajos de la ETED del 24 al 27 de noviembre: horarios, comunidades y empresas afectadas en cuatro provincias.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, desde este martes 24 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras en líneas y subestaciones de 69 kV, con el objetivo de fortalecer la seguridad operativa, prevenir fallas y garantizar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Las intervenciones provocarán interrupciones temporales del suministro eléctrico en comunidades y empresas ubicadas en las provincias Valverde, Peravia, La Vega y Hato Mayor, distribuidas de la siguiente manera:

Cronograma de trabajos por día y provincia

Martes 24 de noviembre (9:00 a. m. – 3:00 p. m.) | Provincia Valverde: Trabajos: Reemplazo de estructuras deterioradas en la línea de transmisión 69 kV Navarrete – Cruce de Esperanza. Comunidades afectadas: Pueblo de Esperanza, Buenos Aires, Los Huérfanos, Barrio Duarte, Villa Muñoz, El Puente y El Rincón. Empresas afectadas: Zona Franca La Esperanza, Portela, Pastas Linda, Arroz Bisonó y Cruce de Esperanza.

Miércoles 25 de noviembre (9:00 a. m. – 5:00 p. m.) | Provincia Peravia: Trabajos: Mantenimiento preventivo al campo de línea de la subestación 69 kV Pizarrete – Cruce de Ocoa. Comunidades afectadas: Pizarrete, Baní y Matanzas. Empresa afectada: La Famosa.

Jueves 26 de noviembre (8:00 a. m. – 2:00 p. m.) | Provincia La Vega: Trabajos: Reemplazo de estructuras deterioradas en la línea 69 kV Diésel La Vega – La Vega. Zonas afectadas: Avenida Pedro A. Rivera (desde El Manguito hasta la zona franca), carretera Las Lagunas, Villa Francisca I y II, Los Multis (San Miguel), Nápoles, Estancia y calle Zafarraya. Clientes afectados: Induveca y la Zona Franca de La Vega.

Viernes 27 de noviembre (8:00 a. m. – 2:00 p. m.) | Provincia Hato Mayor: Trabajos: Reemplazo de estructuras por deterioro en la línea 69 kV Hato Mayor II – Sabana de la Mar. Comunidades afectadas: Sabana de la Mar, Pueblo Viejo, La Ceja, Arroyo Piedra, Loma Clara, Barrio Lindo, La Yagua y Buenos Aires.



La ETED agradeció la comprensión de los ciudadanos y clientes ante posibles interrupciones transitorias durante estas jornadas, reiterando que las labores buscan conservar las instalaciones en condiciones óptimas y reducir los riesgos de averías en el sistema nacional.