La entrada de aire con menor humedad limitará las precipitaciones; solo se esperan chubascos matutinos en el noreste y aguaceros aislados en el este y sur en la tarde

Las precipitaciones experimentarán una disminución significativa en gran parte del territorio de la República Dominicana este domingo 22 de noviembre de 2026, debido al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad que limitará la formación de nubosidad de gran desarrollo.

Evolución de las lluvias y zonas de incidencia

A pesar del dominio de condiciones mayormente estables, se presentarán algunos episodios lluviosos focalizados a lo largo de la jornada:

Durante las horas matutinas: Podrían registrarse algunos chubascos aislados hacia localidades de la costa noreste , impulsados por el arrastre superficial del viento.

Podrían registrarse algunos hacia localidades de la , impulsados por el arrastre superficial del viento. En horas de la tarde: Los efectos locales favorecerán aguaceros aislados y posibles tormentas eléctricas sobre sectores específicos del este y el suroeste, incidiendo principalmente en: El Seibo y Hato Mayor Samaná Azua e Independencia (y localidades cercanas)

Los efectos locales favorecerán sobre sectores específicos del este y el suroeste, incidiendo principalmente en:

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo se pronostica una jornada estable, con baja probabilidad de lluvias importantes: