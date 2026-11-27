En el primer Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, conoce las cifras actuales en República Dominicana, el mundo y las medidas en marcha

Este viernes 27 de noviembre de 2026 se conmemora por primera vez el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de este año para visibilizar una práctica que vulnera los derechos fundamentales de millones de niñas y adolescentes, interrumpe su educación y perpetúa ciclos intergeneracionales de pobreza.

Aunque la República Dominicana prohibió legalmente el matrimonio antes de los 18 años sin excepciones desde 2021 mediante la Ley 1-21, el fenómeno persiste en la práctica a través de las uniones tempranas informales, lo que mantiene al país entre los de mayor incidencia en América Latina y el Caribe.

La realidad en República Dominicana: prohibición legal frente a uniones informales

En el país, el desafío ha dejado de ser el matrimonio civil formal para concentrarse en la convivencia marital informal entre adolescentes y hombres adultos, una dinámica fuertemente marcada por la desigualdad territorial y socioeconómica:

Prevalencia nacional: Según los datos más recientes basados en la encuesta oficial ENHOGAR-MICS , el 27.6 % de las mujeres dominicanas de 20 a 24 años se casó o inició una convivencia marital antes de cumplir los 18 años (una reducción moderada frente al 33 % registrado en la generación de 45 a 49 años).

Según los datos más recientes basados en la encuesta oficial , el de las mujeres dominicanas de se casó o inició una convivencia marital antes de cumplir los (una reducción moderada frente al 33 % registrado en la generación de 45 a 49 años). Uniones antes de los 15 años y brecha rural: La proporción de jóvenes que comenzó a convivir antes de cumplir los 15 años alcanza el 14 % en las zonas rurales , frente al 9.5 % en las áreas urbanas . Además, el 12.1 % de las adolescentes de entre 15 y 19 años ya mantenía una vida en pareja al momento del relevamiento.

La proporción de jóvenes que comenzó a convivir antes de cumplir los alcanza el , frente al . Además, el de las adolescentes de entre ya mantenía una vida en pareja al momento del relevamiento. Impacto en menores de 12 a 17 años: Registros de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) contabilizan 40,946 personas entre 12 y 17 años que han estado casadas o unidas alguna vez en el país; ocho de cada diez (más del 80 %) son niñas. Asimismo, 15,239 adolescentes de ese rango de edad ya habían tenido al menos un hijo nacido vivo.

Panorama mundial: 12 millones de niñas afectadas cada año

A escala global, los informes de UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres advierten que, pese a una reducción del 15 % en la última década, el ritmo actual resulta insuficiente para cumplir la meta de erradicación fijada para 2030:

Indicador global / regional Cifra clave Mujeres vivas casadas siendo niñas Más de 640 a 650 millones en todo el mundo Nuevos casos anuales 12 millones de niñas al año (equivalente a casi 23 niñas por minuto) Matrimonio forzado activo 22 millones de personas viven en uniones forzadas (más de dos tercios son niñas y adolescentes) Distribución por regiones Asia Meridional concentra el 45 % de los casos, seguida de África (20 %), Asia Oriental y el Pacífico (15 %) y América Latina y el Caribe (9 %)

¿Qué se está haciendo en República Dominicana para erradicar esta práctica?

Expertos y organismos internacionales coinciden en que una prohibición en el papel no basta cuando las uniones informales están normalizadas por factores económicos o culturales. Para atacar las causas estructurales, el Estado dominicano y agencias de cooperación ejecutan varias líneas de acción con horizonte al 2030: